В США разрабатывают план возможных ударов по иранским объектам в районе Ормузского пролива на случай срыва режима прекращения огня.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в оборонных структурах США.

Какие удары готовят США по Ирану

По данным источников, Пентагон рассматривает вариант атак по оборонительным объектам Ирана в районе Ормузского пролива, а также в южной части Персидского и Оманского заливов.

Речь идет, в частности, о применении так называемого динамического нацеливания, которое предполагает удары по мобильным целям.

Среди потенциальных объектов:

скоростные ударные катера;

минные суда;

другие асимметричные средства, которые Иран использует для контроля над водными путями.

По оценкам источников CNN, даже в случае новых ударов это не гарантирует быстрого восстановления судоходства.

Иран сохраняет значительную часть ракет береговой обороны, а также имеет большой флот небольших лодок, которые могут использоваться для атак на суда.

По данным СМИ, это затрудняет попытки США полностью разблокировать пролив.

Напомним, что президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном до завершения мирных переговоров.

По его словам, США остаются в состоянии боевой готовности, одновременно ожидая новых предложений по урегулированию конфликта.

Перемирие было согласовано 8 апреля как временный шаг для подготовки возможных прямых переговоров.

