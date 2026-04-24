Президент Дональд Трамп заявил, что США не намерены оказывать давление на иранских спортсменов, планирующих принять участие в чемпионате мира по футболу этим летом, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Об этом сообщает CNN.

Трамп высказался о сборной Ирана на ЧМ-2026

Иран должен сыграть с Новой Зеландией, Египтом и Бельгией. Два матча команды запланированы в Лос-Анджелесе, а один – в Сиэтле.

Однако в среду появились сообщения о том, что специальный посланник США Паоло Замполли, представляющий интересы Трампа, пытался продвигать замену сборной Ирана на команду Италии, которая не прошла отбор.

На просьбу дать объяснения Замполли сказал CNN, что он предложил эту идею Трампу и президенту ФИФА Джанни Инфантино, добавив, что, по его мнению, Иран не планировал участвовать в турнире.

На самом деле же Тегеран, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, подал сигналы, что планирует принять участие в турнире, и работает над тем, чтобы сделать это безопасно.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не запрещали Ирану участвовать в турнире.

– Проблема с Ираном заключается не в их спортсменах. Проблема в некоторых других людях, которых (они, – Ред.) хотели бы привезти с собой – некоторые из них имеют связи с КВИР. Мы, возможно, не сможем их впустить, — сказал Рубио журналистам.

Он добавил, что любые сообщения о замене Ирана Италией являются лишь спекуляциями.

Матч открытия ЧМ-2026 должен состояться 11 июня 2026 года в Мехико, а финальный матч — 19 июля в Нью-Йорке.

Всего в чемпионате мира-2026 примут участие 48 команд, из которых 45 сборных прошли отбор через квалификационные турниры. С подробным списком стран-участниц можно ознакомиться по этой ссылке.

