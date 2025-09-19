Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вечером 18 сентября приняла резолюцию, призывающую РФ к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и ее возвращении под полный контроль Украины.

Соответствующий документ под названием Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии в Украине поддержали 62 государства-члена.

Резолюция МАГАТЭ о деоккупации Запорожской АЭС

— Резолюция, инициированная Украиной и ее международными партнерами, стала очередным сигналом мирового сообщества о недопустимости действий россиян, которые ставят под угрозу ядерную безопасность всего континента, — говорится в сообщении Минэнерго.

Она содержит прямой призыв к немедленному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала из ЗАЭС, а также подтверждает, что Запорожская АЭС и все ядерные объекты в Украине должны работать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов.

— Резолюция также подтвердила мандат и непрерывную работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС — несмотря на постоянные попытки России подорвать ее деятельность, — отмечают в Минэнерго.

Запорожская атомная электростанция, которая является крупнейшей в Европе, находится под российской оккупацией с 4 марта 2022 года.

С начала года зафиксировано более 500 пролетов российских беспилотников и ракет в 30-километровых зонах наблюдения вокруг украинских атомных электростанций.

Источник : Минэнергетики

