Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) ввечері 18 вересня ухвалила резолюцію, що закликає РФ до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України.

Відповідний документ із назвою Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні підтримали 62 держави-члени.

Резолюція МАГАТЕ про деокупацію Запорізької АЕС

– Резолюція, ініційована Україною та її міжнародними партнерами, стала черговим сигналом світової спільноти про неприпустимість дій росіян, які ставлять під загрозу ядерну безпеку всього континенту, – мовиться у повідомленні Міненерго.

Вона містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС, а також підтверджує, що Запорізька АЕС та всі ядерні об’єкти в Україні повинні працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів.

– Резолюція також підтвердила мандат та безперервну роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС – попри постійні спроби Росії підірвати її діяльність, – зауважують у Міненерго.

Запорізька атомна електростанція, яка є найбільшою в Європі, перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року.

З початку року зафіксовано понад 500 прольотів російських безпілотників і ракет у 30-кілометрових зонах спостереження навколо українських атомних електростанціях.

Джерело : Міненергетики

