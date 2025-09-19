На Купянском направлении оккупанты пытались продвинуться, используя газопровод возле Радьковки и Голубовки. Силы обороны сорвали эти планы, нанеся поражение и затопив трубу.

Об этом сообщает оперативное командование Север Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Купянск: что известно о ситуации

По оперативным данным украинских военных, россияне пытались накапливать силы в районе Радьковки и Голубовки, используя магистральный газопровод для логистики.

Силы обороны нанесли огневое поражение и затопили участок трубы, затруднив переброску сил и обеспечение врага.

Попытки переправиться через реку Оскол на лодках уничтожаются украинской артиллерией, минометным огнем и FPV-дронами.

На направлении действуют мелкие группы пехоты, часто в гражданской одежде — это очередное сознательное нарушение законов войны со стороны РФ.

Защитники проводят контрдиверсионные мероприятия, блокируют и уничтожают врага в лесах, дачных массивах и на окраинах города.

— Пленные подтверждают отсутствие у рашистов четкого боевого порядка, — говорится в сообщении.

Поэтому, несмотря на пропагандистские сводки и цветные карты, которые распространяет армия России, реальная ситуация другая: территории, которые в российских источниках обозначены как “контролируемые”, фактически остаются зоной боев и операций украинских штурмовых групп.

Напомним, что информация о том, что российские войска якобы добрались до центра Купянска, оказалась неправдой.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 304-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Deep State

