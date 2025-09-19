Военные затопили трубу, по которой россияне пытались пройти в Купянск – ОК “Север”
На Купянском направлении оккупанты пытались продвинуться, используя газопровод возле Радьковки и Голубовки. Силы обороны сорвали эти планы, нанеся поражение и затопив трубу.
Об этом сообщает оперативное командование Север Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Купянск: что известно о ситуации
По оперативным данным украинских военных, россияне пытались накапливать силы в районе Радьковки и Голубовки, используя магистральный газопровод для логистики.
Силы обороны нанесли огневое поражение и затопили участок трубы, затруднив переброску сил и обеспечение врага.
Попытки переправиться через реку Оскол на лодках уничтожаются украинской артиллерией, минометным огнем и FPV-дронами.
На направлении действуют мелкие группы пехоты, часто в гражданской одежде — это очередное сознательное нарушение законов войны со стороны РФ.
Защитники проводят контрдиверсионные мероприятия, блокируют и уничтожают врага в лесах, дачных массивах и на окраинах города.
— Пленные подтверждают отсутствие у рашистов четкого боевого порядка, — говорится в сообщении.
Поэтому, несмотря на пропагандистские сводки и цветные карты, которые распространяет армия России, реальная ситуация другая: территории, которые в российских источниках обозначены как “контролируемые”, фактически остаются зоной боев и операций украинских штурмовых групп.
Напомним, что информация о том, что российские войска якобы добрались до центра Купянска, оказалась неправдой.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 304-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Deep State