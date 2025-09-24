Выборы в Украине могут состояться при условии обеспечения перемирия и надлежащего уровня безопасности.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала Fox News.

Зеленский о выборах в Украине

Так, ведущий Брет Байер напомнил, что в Украине не проводились выборы, потому что продолжается полномасштабная война. Владимир Зеленский подчеркнул, что проведение выборов будет зависеть от поддержки партнеров и наличия гарантий безопасности.

— Мы готовы (к проведению выборов, — Ред.). Если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей Конституции… Мы можем провести выборы, если сможем сделать это вместе с нашими партнерами и при условии гарантий безопасности. Нам нужна безопасность на этих выборах, — заявил президент Украины.

Конституция и законы Украины не позволяют проведение президентских и парламентских выборов во время военного положения.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что также считает нецелесообразным проведение выборов в Украине во время полномасштабной войны.

Военное положение – это особый правовой режим, который вводится в стране или в отдельных регионах в чрезвычайных ситуациях, связанных с угрозой безопасности.

Во время военного положения запрещается проведение выборов всех уровней: выборы президента, народных депутатов, органов местного самоуправления. Также запрещено проведение референдумов.

Эти ограничения связаны с необходимостью сосредоточить усилия на обороне страны.

Источник : Fox News

