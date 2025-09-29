Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание тысячи часов украинского контента и выделение средств на соответствующую программу в 2026 году.

Об этом говорили на заседании парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики в понедельник, 29 сентября.

Дополнительные средства на культуру – детали

По проекту Госбюджета-2026, на культуру предусмотрено почти 4 млрд грн дополнительного финансирования. Большинство членов комитета поддержали распределение этих средств на развитие украинского контента и укрепление национальной идентичности. Для сравнения, в 2025 году эта статья составляла всего 40,5 млн.

– На культуру добавили почти 4 млрд гривен, а именно для реализации инициативы президента Украины по созданию 1000 часов украинского контента. Вы знаете, как Россия массово не только производит свой контент, но и продвигает его за рубежом. Поэтому создание украинского контента в большем объеме – это вопрос национальной безопасности, устойчивости и единства, – отметил председатель комитета Никита Потураев в комментарии Детектор медиа.

На что пойдут деньги

Средства планируют направить напрямую в ключевые институты. В частности, более 1 млрд грн получит Госкино и почти столько же – Украинский культурный фонд.

Дополнительное финансирование заложено для Украинского института, Института книги, Института национальной памяти, Госэтнополитики и других структур.

Детали реализации президентской инициативы Производство 1000 часов украинского контента народные депутаты обсудят с Минкультом. Для этого проведут отдельную встречу с главой ведомства Татьяной Бережной, о которой уже договорились.

