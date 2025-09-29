Президент України Володимир Зеленський ініціював створення тисячі годин українського контенту та виділення коштів на відповідну програму у 2026 році.

Про це говорили на засіданні парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики у понеділок, 29 вересня.

Додаткові кошти на культуру – деталі

За проєктом Держбюджету-2026, на культуру передбачено майже 4 млрд грн додаткового фінансування. Більшість членів комітету підтримали розподіл цих коштів на розвиток українського контенту та посилення національної ідентичності. Для порівняння, у 2025 році ця стаття мала лише 40,5 млн.

– На культуру додали майже 4 млрд гривень, а саме для реалізації ініціативи президента України щодо створення 1 000 годин українського контенту. Ви знаєте, як Росія масово не тільки виробляє свій контент, а й просуває його за кордоном. Тому створення українського контенту в більшому обсязі – це питання національної безпеки, стійкості й єдності, – зазначив голова комітету Микита Потураєв у коментарі Детектор медіа.

На що підуть гроші

Кошти планують спрямувати напряму до ключових інституцій. Зокрема, понад 1 млрд грн отримає Держкіно та майже стільки ж – Український культурний фонд.

Додаткове фінансування закладене для Українського інституту, Інституту книги, Інституту національної пам’яті, Держетнополітики та інших структур.

Деталі реалізації президентської ініціативи Виробництво 1 000 годин українського контенту нардепи обговорять із Мінкультом. Для цього проведуть окрему зустріч з очільницею відомства Тетяною Бережною, про яку вже домовилися.

