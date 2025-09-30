Увольнение с работы — это неприятный процесс. Особенно трудно его пережить, когда решение о прекращении трудовых отношений инициирует не работник, а работодатель.

Однако даже в таких случаях в Украине действуют нормативные акты и законы, призванные защищать права работника. Они гарантируют получение определенных выплат и компенсаций, которые позволяют смягчить последствия потери работы и обеспечивают соблюдение трудовых прав.

Что выплачивают работнику по соглашению сторон, читайте в нашем материале.

На какие выплаты может претендовать работник при увольнении

При увольнении работника работодатель обязан произвести полный расчет и выплатить все причитающиеся ему средства. Заработная плата должна быть выдана в день увольнения, а если в этот день работник не выполнял трудовые обязанности, расчет должен быть произведен не позднее следующего дня после подачи им требования о выплате.

В перечень обязательных выплат входят:

заработная плата,

выходное пособие в случаях, предусмотренных законодательством (ст. 44 КЗоТ),

компенсация за неиспользованные отпуска, а также другие выплаты, установленные коллективными или трудовыми договорами.

Зарплата начисляется пропорционально фактически отработанному времени до момента увольнения.

Выходное пособие является отдельной денежной выплатой, предоставляемой работнику, потерявшему работу не по собственной инициативе. Его цель заключается в материальной поддержке человека в период поиска нового места работы.

В отличие от заработной платы, размер выходного пособия не зависит от результатов или объемов труда, а определяется самим фактом увольнения по основаниям, предусмотренным законом.

Если работник уходит с работы по собственному желанию, он может получить выходное пособие только в случае, если работодатель нарушил трудовое законодательство, условия трудового или коллективного договора.

Увольнение по соглашению сторон: выплаты

В случае увольнения по соглашению сторон, работник может рассчитывать на выплаты.

Выплаты, предусмотренные при увольнении по соглашению сторон:

заработная плата за фактически отработанное время до момента увольнения вместе со всеми причитающимися надбавками и премиями;

компенсация за все неиспользованные дни ежегодного и дополнительного отпуска (в частности для работников, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы);

другие выплаты, предусмотренные трудовым договором или коллективным договором — это могут быть бонусы, премии или компенсации.

При этом закон не устанавливает обязательной выплаты выходного пособия в таком случае. В то же время стороны имеют право договориться о дополнительных выплатах в рамках соглашения о прекращении трудовых отношений.

Также выплаты, предусмотренные при увольнении по соглашению сторон, включают компенсацию за неиспользованный отпуск.

К отпускам, компенсируемым при увольнении, относятся ежегодный основной, все дополнительные ежегодные, а также дополнительный отпуск работникам, имеющим детей.

Заработная плата выдается по месту работы, однако с письменного согласия работника может быть перечислена через банк или почтовым переводом на указанный счет или адрес, при этом все расходы покрывает работодатель. Кроме того, работодатель обязан заранее письменно уведомить работника о суммах, подлежащих выплате при окончательном расчете.

