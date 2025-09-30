Звільнення з роботи – це неприємний процес. Особливо важко його пережити, коли рішення про припинення трудових відносин ініціює не працівник, а роботодавець.

Проте навіть у таких випадках в Україні діють нормативні акти та закони, що покликані захищати права працівника. Вони гарантують отримання певних виплат і компенсацій, які дозволяють пом’якшити наслідки втрати роботи та забезпечують дотримання трудових прав.

Що виплачують працівнику за згодою сторін, читайте в нашому матеріалі.

На які виплати може претендувати працівник при звільненні

Під час звільнення працівника роботодавець зобов’язаний здійснити повний розрахунок і виплатити всі належні йому кошти. Заробітна плата повинна бути видана в день звільнення, а якщо в цей день працівник не виконував трудових обов’язків, розрахунок має бути здійснений не пізніше наступного дня після подання ним вимоги про виплату.

До переліку обов’язкових виплат входить:

заробітна плата,

вихідна допомога у випадках, передбачених законодавством (ст. 44 КЗпП),

компенсація за невикористані відпустки, а також інші виплати, встановлені колективними або трудовими договорами.

Зарплата нараховується пропорційно фактично відпрацьованому часу до моменту звільнення.

Вихідна допомога є окремою грошовою виплатою, що надається працівникові, який втратив роботу не з власної ініціативи. Її мета полягає в матеріальній підтримці людини у період пошуку нового місця роботи.

На відміну від заробітної плати, розмір вихідної допомоги не залежить від результатів чи обсягів праці, а визначається самим фактом звільнення за підставами, передбаченими законом.

Якщо працівник йде з роботи за власним бажанням, він може отримати вихідну допомогу лише у випадку, коли роботодавець порушив трудове законодавство, умови трудового чи колективного договору.

Звільнення за згодою сторін: виплати

У разі звільнення за згодою сторін, працівник може розраховувати на виплати.

Виплати, передбачені при звільненні за згодою сторін:

заробітна плата за фактично відпрацьований час до моменту звільнення разом із усіма належними надбавками та преміями;

компенсація за всі невикористані дні щорічної та додаткової відпустки (зокрема для працівників, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи);

інші виплати, передбачені трудовим договором чи колективною угодою — це можуть бути бонуси, премії або компенсації.

При цьому закон не встановлює обов’язкової виплати вихідної допомоги у такому випадку. Водночас сторони мають право домовитися про додаткові виплати в межах угоди про припинення трудових відносин.

Також виплати, передбачені при звільненні за згодою сторін, включають компенсацію за невикористану відпустку.

До відпусток, що компенсуються при звільненні, належать щорічна основна, усі додаткові щорічні, а також додаткова відпустка працівникам, які мають дітей.

При цьому суб’єкти, що організовують оплату праці, не мають права самостійно ухвалювати рішення, які погіршують умови, визначені трудовим законодавством, угодами чи колективними договорами.

Заробітна плата видається за місцем роботи, проте за письмовою згодою працівника може бути перерахована через банк або поштовим переказом на вказаний рахунок чи адресу, при цьому всі витрати покриває роботодавець. Крім того, роботодавець зобов’язаний заздалегідь письмово повідомити працівника про суми, що підлягають виплаті при остаточному розрахунку.

