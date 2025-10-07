В Киеве собираются судить трех сообщников, которых обвиняют в подготовке к убийству первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва.

Об этом сообщают Киевская городская прокуратура и Полиция Киева.

Покушение на убийство Дуброва: что известно

Отмечается, что в суд направили обвинительный акт в отношении 37-летнего киевлянина, 29-летнего жителя Киевской области и их 22-летней сообщницы.

Их подозревают в незавершенном покушении на Сергея Дуброва и приобретении огнестрельного оружия для его убийства.

Следствие установило, что в октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, скончалась женщина.

Первый заместитель министра здравоохранения, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении.

– Несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить. С этой целью обвиняемые следили за ним, арендуя автомобили и квартиру в жилом комплексе, где проживает мужчина. Они пытались приобрести оружие, из которого планировали застрелить врача, – говорится в сообщении прокуратуры.

В полиции отметили, что подозреваемые следили за Дубровым несколько месяцев, приобрели абонемент в спортзал, где он тренировался, и регулярно посещали тир для тренировки навыков владения оружием.

Уточняется, что преступным намерениям помешали правоохранители, которые задержали сообщников во время передачи денег за пистолет системы Стечкин, который должен был стать орудием преступления.

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в январе суд отправил под стражу двух подозреваемых в подготовке убийства заместителя главы Минздрава.

Источник : Прокуратура Киева

