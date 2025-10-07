У Києві збираються судити трьох спільників, яких обвинувачують у підготовці до вбивства першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва.

Про це повідомляють Київська міська прокуратура та Поліція Києва.

Замах на вбивство Дуброва: що відомо

Зазначається, що до суду скерували обвинувальний акт щодо 37-річного киянина, 29-річного мешканця Київщини та їх 22-річної спільниці.

Зараз дивляться

Їх підозрюють у незакінченому замаху на Сергія Дуброва та придбання вогнепальної зброї для його вбивства.

Слідство виявило, що у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка.

Перший заступник міністра охорони здоров’я, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі.

– Попри серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що у її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити. З цією метою обвинувачені стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони намагалися придбати зброю, з якої планували застрелити лікаря, – йдеться у повідомленні прокуратури.

У поліції зауважили, що підозрювані стежили за Дубровим кілька місяців, придбали абонемент до спортзалу, де він тренувався, та регулярно відвідували тир для тренування навичок володіння зброєю.

Уточнюється, що злочинним намірам завадили правоохоронці, які затримали спільників під час передачі грошей за пістолет системи Стечкін, який мав стати знаряддям злочину.

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у січні суд відправив під варту двох підозрюваних у підготовці вбивства заступника глави МОЗ.

Джерело : Прокуратура Києва

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.