Россия начала новую волну воздушного террора против Украины, наших городов и гражданской инфраструктуры, чтобы скрыть свои неудачи на земле. Диктатор Владимир Путин надеется использовать этот террор в преддверии зимы, чтобы сломить наше сопротивление.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам 71-й ежегодной сессии ПА НАТО.

Обращение Зеленского к участникам сессии ПА НАТО

Президент призвал участников сессии продолжать поддерживать Украину, чтобы мы могли и дальше заставлять россиян обороняться.

Он убежден, что чем хуже будут дела в России на фронте, тем больше будет внутреннее давление на Путина, которое заставит его к серьезным переговорам.

Главной мишенью российских ударов, заявил Зеленский, остается энергетическая инфраструктура. Каждый день и каждую ночь враг атакует электростанции и линии электропередач, нанося жестокие удары по объектам, от которых зависит нормальная жизнь украинцев.

– Чтобы защититься от него, нам нужны системы и ракеты – системы ПВО, которые мы не можем полностью производить в Украине. Да, мы начали делать дроны-перехватчики, чтобы останавливать шахидов, у нас есть мобильные ударные группы и самолеты, — отметил Зеленский.

В то же время, он добавил, что россияне наносят комбинированные удары с использованием большого количества крылатых и баллистических ракет. Поэтому такие системы, как Patriot, NASAMS, SAMP/T и т.д., просто жизненно необходимы.

– Путин надеется использовать этот террор в преддверии зимы, чтобы сломить наше сопротивление. Мы должны не допустить этого. Поэтому я призываю вас отстаивать в ваших парламентах и правительствах необходимость поставок более мощных систем ПВО и необходимых нам ракет. И решения нужны уже в ближайшие недели – и по системам, и по ракетам, – сказал он.

По мнению главы государства, воздушный террор – последний ход Путина, который нужно остановить; нельзя допустить его побед ни на земле, ни в небе, потому что только тогда станет возможной настоящая дипломатия.

Также Зеленский призвал участников сессии не ослаблять санкции против России, а усиливать их.

