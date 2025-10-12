Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского лидера Дональда Трампа не ждать, пока Европа полностью откажется от закупки российских энергоносителей, и принять параллельные решения о введении санкций против РФ.

Об этом глава украинского государства заявил в эфире телеканала Fox News.

Зеленский призвал Трампа ввести санкции против РФ

По его словам, если такие мощные страны, как США, Европа, Канада и Япония, будут использовать инструменты давления в виде санкций и пошлин, прежде всего в сферах энергоносителей, флота, банковской системы и критических минералов, это существенно повлияет на “внутренние дела” России.

Сейчас смотрят

Президент отметил, что введение полного пакета санкций Соединенными Штатами и ликвидация возможностей РФ обходить ограничения могут ослабить ее способность продолжать войну против Украины.

— Россия сейчас использует $350 млрд только на свои военные нужды, на эту войну, на свой военный сектор. Вот почему они производят так много беспилотников, ракет, артиллерийских снарядов и т.д. И они много денег вкладывают в контракт с Северной Кореей. Кстати, они помогают Северной Корее укреплять армию. Поэтому санкции очень важны, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что разделяет позицию Трампа о необходимости для европейских стран и бизнеса полностью отказаться от российских энергоносителей.

Однако украинский лидер обратился к американскому президенту с просьбой не связывать санкции США с решениями ЕС в этой сфере.

— Я понимаю его мнение и понимаю, как он хочет, чтобы Европа первой продемонстрировала и остановила любой энергетический контракт с Россией. Я понимаю, но нам трудно. У нас немного времени, и поэтому, конечно, для меня лучше, если США будут принимать параллельные решения. Вторичные санкции очень болезненны для России. Все это понимают. Это зависит от президента Трампа. Я прошу его поддержать этот пакет вторичных санкций. И, конечно, не связывать это с европейскими решениями, — сказал Зеленский.

Он напомнил, что с 2022 года Европа уже достигла значительного прогресса — сократила около 80% контрактов на закупку российских энергоносителей.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС меняет подход к санкционной политике в отношении России.

По ее словам, Брюссель будет вводить не поэтапные ограничения, а введет значительно более строгие меры, которые войдут в 19-й пакет санкций.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.