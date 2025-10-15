Уже более половины стран-членов НАТО присоединились к инициативе PURL по закупке американского вооружения для Украины за счет союзников, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

Рютте об инициативе PURL и стран-членов

В Брюсселе на пресс-конференции по завершению встречи министров обороны стран-членов НАТО Рютте отметил, что продолжается поддержка Украины.

– Продолжая обеспечивать свою оборону, мы продолжаем поддерживать Украину. Их безопасность связана с нашей. Это не просто слова, это отражается в поддержке, которую мы оказываем Украине. Благодаря финансированию стран военного блока, мы поставляем Украине критически важное американское оборудование через Список приоритетных потребностей Украины или PURL, — сказал он.

Рютте подчеркнул, что данная инициатива обеспечивает Украину американским оружием, которое действительно нужно нашей стране для защиты народа и удержания линии фронта.

– Мы начали даже мощно, когда шесть стран-членов профинансировали первые пакеты PURL. А сегодня мы слышали от одного союзника за другим о новых вкладах. Более половины стран-членов НАТО уже подписали соглашение, обеспечив этот важный поток поддержки для Украины, – добавил он.

Генсек НАТО отметил, что в заседании Совета Украина-НАТО также приняли участие министр обороны Украины Денис Шмыгаль и высокий представитель ЕС Кая Каллас, а позже сегодня днем ​​состоится встреча Контактной группы по обороне Украины.

— Мы все поддерживаем усилия, возглавляемые США, направленные на прекращение войны против Украины и обеспечение справедливого и продолжительного мира. Но день за днем, ночь за ночью Россия продолжает наносить удары по Украине, атакуя ее население и гражданскую инфраструктуру, включая энергетические сети, с приближением зимы, оставляя людей без тепла, света и воды. Наша поддержка Украины чрезвычайно важна, и она будет продолжаться неустанно, — добавил Рютте.

Что такое PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – это инициатива США и НАТО, которая была начата и направлена ​​на обеспечение Украины критически важным вооружением через финансирование членами военного блока поставки вооружения и оборудования американского производства. Механизм позволяет странам-партнерам финансировать закупку такого вооружения в соответствии с приоритетным списком потребностей, определенным Украиной и согласованным с США и НАТО.

Инициатива позволяет странам НАТО координировать вклады таким образом, чтобы финансирование было целевым и быстрым. Вместо разрозненных закупок каждая страна вносит финансовый вклад в общий пакет, который США используют для поставки оружия и необходимого оборудования, особенно того, что невозможно заменить европейскими аналогами. Это позволяет значительно сократить время от определения потребностей до получения готового вооружения на фронте.

