С начала прошедших суток произошло 154 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 58 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 106 управляемых бомб.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 2 211 дронов-камикадзе и осуществили 3 676 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Сейчас смотрят

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 16 октября 2025

Потери врага на 16 октября 2025

личного состава – около 1 127 300 (+1 080) человек;

танков – 11 261 (+2);

боевых бронированных машин – 23 384 (+9);

артиллерийских систем – 33 713 (+42);

РСЗО – 1 520;

средств ПВО – 1 227 (+2);

самолетов – 427;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 70 437 (+416);

крылатых ракет – 3 859;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 64 468 (+139);

специальной техники – 3 977.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 331-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.