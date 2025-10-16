Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Карта боевых действий на 16 октября 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 154 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.
Российские захватчики нанесли один ракетный и 58 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 106 управляемых бомб.
В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 2 211 дронов-камикадзе и осуществили 3 676 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 16 октября 2025
Потери врага на 16 октября 2025
- личного состава – около 1 127 300 (+1 080) человек;
- танков – 11 261 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 384 (+9);
- артиллерийских систем – 33 713 (+42);
- РСЗО – 1 520;
- средств ПВО – 1 227 (+2);
- самолетов – 427;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 70 437 (+416);
- крылатых ракет – 3 859;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 64 468 (+139);
- специальной техники – 3 977.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 331-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
