С начала прошедших суток произошло 154 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 58 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 106 управляемых бомб.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 2 211 дронов-камикадзе и осуществили 3 676 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Сейчас смотрят

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 16 октября 2025

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Потери врага на 16 октября 2025

  • личного состава – около 1 127 300 (+1 080) человек;
  • танков – 11 261 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 384 (+9);
  • артиллерийских систем – 33 713 (+42);
  • РСЗО – 1 520;
  • средств ПВО – 1 227 (+2);
  • самолетов – 427;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 70 437 (+416);
  • крылатых ракет – 3 859;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 64 468 (+139);
  • специальной техники – 3 977.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 331-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 16.10.2025
Карта DeepState

Связанные темы:

Война в УкраинеКартаФронт
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.