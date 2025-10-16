Від початку минулої доби відбулося 154 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 106 керованих бомб.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 2 211 дронів-камікадзе та здійснили 3 676 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025

Фото: ISW
Втрати ворога на 16 жовтня 2025

  • особового складу – близько 1 127 300 (+1 080) осіб;
  • танків – 11 261 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 384 (+9);
  • артилерійських систем – 33 713 (+42);
  • РСЗВ – 1 520;
  • засобів ППО – 1 227 (+2);
  • літаків – 427;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70 437 (+416);
  • крилатих ракет – 3 859;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 64 468 (+139);
  • спеціальної техніки – 3 977.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 331-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Карта DeepState

