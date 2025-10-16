Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.
Карта бойових дій на 16 жовтня 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 154 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.
Російські загарбники завдали одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 106 керованих бомб.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 2 211 дронів-камікадзе та здійснили 3 676 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Зараз дивляться
Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025
Втрати ворога на 16 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 127 300 (+1 080) осіб;
- танків – 11 261 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 384 (+9);
- артилерійських систем – 33 713 (+42);
- РСЗВ – 1 520;
- засобів ППО – 1 227 (+2);
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70 437 (+416);
- крилатих ракет – 3 859;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 64 468 (+139);
- спеціальної техніки – 3 977.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 331-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.