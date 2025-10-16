Від початку минулої доби відбулося 154 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 58 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 106 керованих бомб.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 2 211 дронів-камікадзе та здійснили 3 676 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025

Втрати ворога на 16 жовтня 2025

особового складу – близько 1 127 300 (+1 080) осіб;

танків – 11 261 (+2);

бойових броньованих машин – 23 384 (+9);

артилерійських систем – 33 713 (+42);

РСЗВ – 1 520;

засобів ППО – 1 227 (+2);

літаків – 427;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 70 437 (+416);

крилатих ракет – 3 859;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 64 468 (+139);

спеціальної техніки – 3 977.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 331-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

