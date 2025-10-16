16 октября стала известна сумма взносов, которые сделали или задекларировали партнеры во время 31-го заседания в формате Рамштайн, состоявшегося накануне.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Какие взносы сделали партнеры во время Рамштайна

По данным Дениса Шмыгаля, только в рамках инициативы PURL Украина получит помощь на общую сумму не менее $422 млн от более половины стран-членов НАТО.

Сейчас смотрят

Кроме того, министр сообщил, что союзники сделали новые взносы на закупку оружия из украинской промышленности – $715 млн.

Так, Норвегия выделила $600 млн на БПЛА, системы РЭБ и взрывчатку, Нидерланды – $106 млн на ударные и разведывательные БПЛА, Канада – $8 млн на дроны-перехватчики, а Исландия – еще $4 млн в рамках Датской модели.

Шмыгаль отметил, что на военную помощь для Украины союзники предоставили еще несколько взносов:

Швеция – $8 млрд (на помощь Украине в сфере безопасности в 2026-2027 годах);

Чехия – на $72 млн (новый пакет);

Канада – $20 млн (на зимнее снаряжение и компоненты к ракетам);

Португалия – $12 млн (в британский фонд закупки вооружения для Украины IFU);

Финляндия – готовит 13-й пакет военной помощи.

Министр поблагодарил своих коллег из Великобритании и Германии Джона Гилли и Бориса Писториуса за лидерство, поддержку и развитие встреч в формате Рамштайн.

– Искренне благодарен Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, министру войны США Питу Хэгсету и каждой стране-участнице формата Рамштайн за вклад в спасение жизней и приближение устойчивого мира, – подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что НАТО получает новую координационную роль в работе Контактной группы, а PURL демонстрирует свою работоспособность, ведь она предоставляет Украине оборонные возможности, которые критически необходимы для защиты городов и удержания фронта.

– Больше ПВО. Больше перехватчиков. Больше дальнобойных систем. Уже более половины членов НАТО присоединились к PURL. Это самый высокий показатель поддержки и единства партнеров вокруг инициативы. Спасибо всем союзникам за помощь. Наш месседж России четкий: наше единство не сломать, – резюмировал министр обороны Украины.

Напомним, Факты ICTV подвели итоги 31-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Фото: Денис Шмыгаль

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.