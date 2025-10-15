Так называемый “зимний пакет” для поддержки противовоздушной обороны Украины во время Рамштайна попросил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Поскольку Россия усилила воздушный террор, министр обороны Украины Денис Шмыгаль на Рамштайне попросил партнеров предоставить Украине так называемый “зимний пакет” для поддержки противовоздушной обороны.

— Во время нашей сегодняшней дискуссии мы также уделили особое внимание потребностям Украины в противовоздушной обороне. С приближением зимы Россия усиливает свои жестокие воздушные атаки, направленные против нашей энергетической инфраструктуры, — сказал он на пресс-конференции после заседания в формате Рамштайн.

Шмыгаль напомнил, что в прошлую пятницу РФ баллистическими ракетами атаковала крупную электростанцию Киева, оставив половину города без электроэнергии.

— Мы просим наших партнеров предоставить так называемый “зимний пакет” противовоздушной обороны, достаточный запас перехватчиков для защиты нашего гражданского населения и нашей гражданской инфраструктуры, — призвал он.

Напомним, что 12 октября Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном усиление ПВО, энергетику и ЗАЭС.

