Потери врага на 16 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 080 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 331-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 126 220 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери врага на 16 октября 2025

  • личного состава – около 1 127 300 (+1 080) человек;
  • танков – 11 261 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 384 (+9);
  • артиллерийских систем – 33 713 (+42);
  • РСЗО – 1 520;
  • средств ПВО – 1 227 (+2);
  • самолетов – 427;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 70 437 (+416);
  • крылатых ракет – 3 859;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 64 468 (+139);
  • специальной техники – 3 977.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 331-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 16 октября 2025 года – ситуация на фронте
військовий ЗСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.