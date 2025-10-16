Потери врага на 16 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 080 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 331-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 126 220 убитыми и ранеными.

Потери врага на 16 октября 2025

личного состава – около 1 127 300 (+1 080) человек;

танков – 11 261 (+2);

боевых бронированных машин – 23 384 (+9);

артиллерийских систем – 33 713 (+42);

РСЗО – 1 520;

средств ПВО – 1 227 (+2);

самолетов – 427;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 70 437 (+416);

крылатых ракет – 3 859;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 64 468 (+139);

специальной техники – 3 977.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 331-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

