Российские войска изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Теперь главной целью оккупантов является создание так называемой буферной зоны в приграничных районах.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, передает РБК-Украина.

Враг изменил тактику ударов по энергетике

— Мы ожидали, что россияне начнут наносить удары по нашей энергетике, по ТЭС, с началом заморозков, как раз накануне зимнего сезона. Но в этом году есть особенность. Россияне начали с наших приграничных районов: Сумская, Харьковская, Черниговская области, — рассказал Скибицкий.

По его мнению, именно атаки на приграничные территории имел в виду диктатор Владимир Путин, когда говорил о создании “буферной зоны”.

— Что значит санитарная зона? Это уничтожить всю инфраструктуру, это тепло, это электроэнергия, это инфраструктура для того, чтобы население покинуло эту территорию. И это как раз мы и видим в Сумской и Черниговской областях, — подчеркнул он.

Скибицкий добавил, что россияне отказались от практики массированных одновременных ударов по всей территории Украины, как это было в октябре 2022 года.

Они сделали выводы из предыдущих кампаний и сейчас стремятся не просто нарушить работу энергосистемы, а полностью уничтожить отдельные объекты, чтобы их было невозможно восстановить.

Кроме того, появилось много новых целей, по которым ранее враг не наносил ударов.

Речь идет о подстанциях на 110 кВ, за состоянием которых россияне постоянно следят, анализируют последствия атак и проводят доразведку, чтобы окончательно уничтожить объекты.

— На сегодняшний день количество вооружения, которое производит РФ, и я говорю не только о крылатых ракетах, а в частности о дронах типа Шахед, позволяет россиянам наносить постоянные массированные удары, и это делается круглосуточно, — отметил Скибицкий.

Он подчеркнул, что теперь атаки происходят не только ночью — дроны и ракеты бьют по подстанциям и объектам инфраструктуры с самого утра.

— Мы тоже учимся, применяем новые тактики, и мы понимаем все меры, которые осуществляет РФ, в том числе на какие критические объекты она нацелена. Это помогает, в том числе, спланировать все необходимые меры по защите инфраструктуры, сосредоточению средств ПВО, чтобы не допустить полного уничтожения критической инфраструктуры, — подчеркнул заместитель начальника ГУР.

Российские атаки по объектам энергетики

За последние недели российские войска осуществили серию массированных атак по энергетическим объектам Украины с использованием ударных беспилотников и крылатых ракет.

Также продолжаются точечные удары по критической инфраструктуре.

Для оперативной ликвидации последствий обстрелов правительство создало Координационный штаб защиты энергетики и приняло ряд решений, направленных на ускорение укрепления и защиты критических объектов.

