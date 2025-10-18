Правительство приняло ряд решений относительно защиты критической инфраструктуры от обстрелов РФ.

Кабмин принял решение о защите и восстановлении критических объектов

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, правительство на внеочередном заседании приняло ряд решений, которые сделают защиту и восстановление критических объектов более эффективными. По ее словам, они предоставляют соответствующим ведомствам и службам возможности быстро направлять средства и восстанавливать повреждения.

— Должны действовать быстро, чтобы люди всегда имели свет, тепло и воду, даже несмотря на вражеские обстрелы, — подчеркнула она.

В частности, одно из решений, принятых Кабмином, — создание Координационного центра инженерной защиты.

Он объединит представителей правительства, областных и местных властей, операторов инфраструктуры. Центр будет определять приоритеты финансирования и восстановления объектов, координировать действия и контролировать выполнение работ. Его работу будут курировать вице-премьер Алексей Кулеба и Агентство по восстановлению.

Также Кабмин обновил перечень расходов, которые финансирует государство в приоритетном режиме. Теперь Казначейство сможет быстрее выделять средства из госбюджета на строительство, ремонт и защиту энергетических объектов, чтобы они работали даже во время атак.

Кроме того, правительство приняло решения, которые позволят ускорить строительство инженерной защиты вокруг объектов энергетики, транспорта и систем жизнеобеспечения.

— Контроль за качеством и безопасностью работ сохраняется, но процедурная часть – от согласования до заключения договоров – станет на месяцы короче. Это позволит оперативно приступать к строительству и ремонтам, обеспечивать бесперебойную работу энергетической инфраструктуры и быстрее восстанавливать поврежденное, — сообщает Свириденко.

К тому же, Правительство направило дополнительные средства из резервного фонда на защиту и восстановление критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Укрзализныцы. Денежные средства пойдут на укрепление энергетических, транспортных и жизненно важных систем — от генераторов и аккумуляторных станций до строительства инженерной защиты.

По словам премьера, это позволит быстрее строить защитные сооружения, оперативно восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать бесперебойную работу энергетики.

Цель этих решений, отметила Свириденко – сделать Украину устойчивой и улучшить процесс кризисного реагирования на последствия обстрелов, чтобы жизнь в стране не останавливалась даже во время войны.

