Формирование резерва из женщин, имеющих потенциально необходимые для войска специальности, является военно целесообразным.

Такое мнение в интервью изданию Телеграф высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Резерв из женщин для армии: о чем идет речь

Тимочко подчеркнул, что неправильно считать какие-то профессии сугубо женскими или мужскими.

– Если мы говорим об учете, то логично и правильно (да и согласно закону) вести реестр определенных специальностей, которые потенциально могут понадобиться во время мобилизации: медики, сестры, бухгалтеры, юристы и другие специальности, – заявил председатель Совета резервистов.

Он отметил, что для женщин военная служба в Украине – дело добровольное, однако во многих странах обязательная служба женщин в армии является нормой.

– Я постоянно говорю: чем меньше женщины будут прятаться за спиной мужчин, тем меньше будет голосов за призыв женщин под давлением. Это одна сторона вопроса.

Лично моя жена служит, и я бы предпочел, чтобы она была рядом, а не за спиной, – сказал Иван Тимочко.

По его мнению, о женщинах в армии нужно говорить открыто и дискутировать. Среди примеров он привел Израиль, некоторые скандинавские и арабские страны, Австрию, где женщины служат, как и мужчины.

– Там не делают трагедии из того, что женщина проходит службу. Поэтому бояться этого не стоит и не нужно искажать ситуацию, – пояснил Иван Тимочко.

В то же время он предложил рассматривать каждый конкретный случай отдельно – к примеру, логично ли замещать женщинами те производственные профессии, где сейчас массово призываются мужчины.

Он напомнил, что служат не только на фронте, есть сотни профессий, где не нужно заниматься физическим трудом, как-то информационная сфера, киберпространство, кадровики, юриспруденция, журналистика или бухгалтерия.

Председатель совета резервистов заявил, что каждый знает женщин, которые служат или служили в украинской армии, и это нормально.

Однако политики, по его мнению, часто манипулируют этой темой, когда поднимается вопрос учета или призыва.

– Популисты мгновенно устраивают шоу: Я не дам призывать женщин! Это пустые слова. Они создают панику и отвлекают внимание от содержательного разговора, – подытожил Тимочко.

Он напомнил, что когда российская армия обстреливает украинские города, то не различает мужчин и женщин — бомбы не спрашивают, кто ты по полу.

Поэтому тему нужно обсуждать ответственно и не поддаваться на манипуляции, подчеркнул военный.

