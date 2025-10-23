Формування резерву з жінок, які мають потенційно необхідні для війська спеціальності, є військово доцільним.

Таку думку в інтерв’ю виданню Телеграф висловив очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Резерв з жінок для армії: про що йде мова

Тимочко наголосив, що є неправильним вважати якісь професії суто жіночими чи чоловічими.

– Якщо ми говоримо про облік, то логічно й правильно (та й згідно з законом) вести реєстр певних спеціальностей, які потенційно можуть знадобитися під час мобілізації: медики, сестри, бухгалтери, юристи й інші фахи, – заявив голова Ради резервістів.

Він зауважив, що для жінок військова служба в Україні – справа добровільна, проте в багатьох країнах обов’язкова служба жінок в армії є нормою.

– Я постійно кажу: чим менше жінки ховатимуться за спиною чоловіків, тим менше буде голосів за призов жінок під тиском. Це один бік питання. Особисто моя дружина служить і я б волів, щоб вона була поруч, а не за спиною, – сказав Іван Тимочко.

На його думку, про жінок в армії треба говорити відкрито та дискутувати. Серед прикладів він навів Ізраїль, деякі скандинавські та арабські країни, Австрію, де жінки служать, як і чоловіки.

– Там не роблять трагедії з того, що жінка проходить службу. Тому боятися цього не варто і не потрібно спотворювати ситуацію, – пояснив Іван Тимочко.

У той же час він запропонував розглядати кожен конкретний випадок окремо – до прикладу, чи логічно заміщати жінками ті виробничі професії, де зараз масово призиваються чоловіки.

Він нагадав, що служать не тільки на фронті, є сотні професій, де не потрібно займатися фізичною працею, як-то інформаційна сфера, кіберпростір, кадровики, юриспруденція, журналістика чи бухгалтерія.

Голова ради резервістів заявив, що кожен знає жінок, які служать або служили в українській армії, і це нормально.

Проте політики, на його думку, часто маніпулюють цією темою, коли підіймається питання обліку або призову.

– Популісти миттєво влаштовують шоу: Я не дам призивати жінок!. Це порожні слова. Вони створюють паніку й відвертають увагу від змістовної розмови, – підсумував Тимочко.

Він нагадав, що коли російська армія обстрілює українські міста, то не розрізняє чоловіків і жінок – бомби не питають, хто ти за статтю.

Тож тему треба обговорювати відповідально і не піддаватися на маніпуляції, наголосив військовий.

