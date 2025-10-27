Сейчас в Украине наблюдается стандартная осенняя погода, характерная для октября. Однако синоптическая ситуация на востоке и западе Украины существенно отличается.

Какая будет погода в ноябре в Харькове и чего ожидать в ближайшее время, читайте в нашем материале.

Погода в Украине на ближайшие дни

28 октября днем ожидается юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с, а в западных областях местами возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6°, а днем +8…+13°. На юге и юго-востоке Украины прогнозируется +11…+16° тепла.

В Карпатах ночью возможен умеренный, а днем небольшой мокрый снег и дождь. Также ожидаются порывы ветра до 17–22 м/с.

В Украинском гидрометеорологическом центре предупреждают, что 28–30 октября в Карпатах возможны сильные порывы ветра (до 17–22 м/с), поэтому погодные условия могут осложнить работу энергетических и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха подчеркнула, что несмотря на прохладный и пасмурный понедельник, расстраиваться не стоит, ведь уже с четверга-пятницы в большинстве областей Украины ожидается прояснение и потепление.

Погода в Харькове до конца рабочей недели

По словам синоптика Харьковского регионального центра гидрометеорологии Оксаны Шевченко, в течение следующих нескольких дней в Харьковской области сохранится прохладная осенняя погода, так как регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов в зонах пониженного давления. Ветер ожидается преимущественно западный, 7–12 м/с, а ночью 28 октября местами возможны порывы.

28 октября в регионе ожидается преимущественно облачная погода. Ночью пройдут дожди, а днем – небольшой дождь. Юго-западный ветер будет развиваться со скоростью 7–12 м/с, ночью местами порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха будет колебаться ночью от 3 до 8° тепла, днем от 8 до 13° тепла.

В самом Харькове также ночью и днем возможен дождь, ветер юго-западный 7–12 м/с. Температура составит +5…+7° ночью и +10…+12° днем.

29 октября погода в Харькове будет облачной с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Западный ветер скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +8…+13°.

30 октября ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, 5–10 м/с. Ночная температура +4…+9°, дневная +10…+15°.

31 октября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +11…+16°.

Харьков: прогноз погоды в ноябре

Погода в Харькове в ноябре будет переменчивой. В частности, 1 ноября будет переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +9…+14°.

Как отметила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, в ноябре средние температурные показатели по Украине будут примерно на 1-2 градуса выше нормы. При этом восточная часть страны, в том числе Харьковская область, будет иметь температуру, близкую к климатической норме. Таким образом, в Харькове ноябрь будет несколько прохладнее, чем в большинстве регионов Украины.

Более того, метеоролог подчеркнула, что во второй половине месяца прогнозируется период заметного похолодания, которое больше всего почувствуют жители восточных областей, в частности Харьковщины.

По словам Голени, 1-2 ноября ожидается преимущественно сухая погода без осадков, однако именно восток и северо-восток останутся самыми прохладными регионами страны.

