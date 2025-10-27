Наразі в Україні спостерігається стандартна осіння погода, характерна для жовтня. Проте синоптична ситуація на сході та заході України суттєво відрізняється.

Яка буде погода в листопаді в Харкові та чого очікувати найближчим часом, читайте в нашому матеріалі.

Погода в Україні на найближчі дні

28 жовтня вдень очікується південно-західний вітер зі швидкістю 7–12 м/с, а в західних областях місцями можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6°, а вдень +8…+13°. На півдні та південному сході України прогнозується +11…+16° тепла.

У Карпатах вночі можливий помірний, а вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Також очікуються пориви вітру до 17–22 м/с.

В Українському гідрометеорологічному центрі попереджають, що 28–30 жовтня в Карпатах можливі сильні пориви вітру (до 17–22 м/с), тому погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха наголосила, що попри прохолодний і похмурий понеділок, засмучуватися не варто, адже уже з четверга-п’ятниці у більшості областей України очікується прояснення та потепління.

Погода в Харкові до кінця робочого тижня

За словами синоптикині Харківського регіонального центру гідрометеорології Оксани Шевченко, упродовж наступних кількох днів на Харківщині зберігатиметься прохолодна осіння погода, адже регіон перебуватиме під впливом атмосферних фронтів у зонах зниженого тиску. Вітер очікується переважно західний, 7–12 м/с, а вночі 28 жовтня місцями можливі пориви.

28 жовтня у регіоні очікується переважно хмарна погода. Вночі пройдуть дощі, а вдень – невеликий дощ. Південно-західний вітер розвиватиметься зі швидкістю 7–12 м/с, вночі місцями пориви до 15–20 м/с. Температура повітря коливатиметься вночі від 3 до 8° тепла, вдень від 8 до 13° тепла.

У самому Харкові також вночі й вдень можливий дощ, вітер південно-західний 7–12 м/с. Температура складе +5…+7° вночі та +10…+12° вдень.

29 жовтня погода у Харкові буде хмарною з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. Західний вітер швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8°, вдень +8…+13°.

30 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний, 5–10 м/с. Нічна температура +4…+9°, денна +10…+15°.

31 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 9–14 м/с. Температура повітря вночі +5…+10°, вдень +11…+16°.

Харків: прогноз погоди в листопаді

Погода в Харкові в листопаді матиме змінний характер. Зокрема 1 листопада спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Північно-західний вітер 5–10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7°, вдень +9…+14°.

Як зазначила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, у листопаді середні температурні показники по Україні будуть приблизно на 1–2 градуси вищими за норму. При цьому схід країни, зокрема й Харківська область, матимуть температуру близьку до кліматичної норми. Отже у Харкові листопад буде дещо прохолоднішим, ніж у більшості регіонів України.

Ба більше, метеорологиня наголосила, що у другій половині місяця прогнозується період помітного похолодання, який найбільше відчують мешканці східних областей, зокрема Харківщини.

За словами Голені, 1–2 листопада очікується переважно суха погода без опадів, однак саме схід і північний схід залишатимуться найпрохолоднішими регіонами країни.

