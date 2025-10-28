С начала прошедших суток произошло 168 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли 70 авиационных ударов, сбросив 148 управляемых авиабомб.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2635 дронов-камикадзе и осуществили 3065 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 28 октября 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 343-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

