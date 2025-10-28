Від початку минулої доби відбулося 168 бойових зіткнень на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали 70 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіабомб.

Крім цього, росіяни залучили для ураження 2635 дронів-камікадзе та здійснили 3065 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Зараз дивляться

Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 28 жовтня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 343-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.