Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.
В ряде регионов Украины будут отключать свет 4 ноября — Укрэнерго
В отдельных регионах Украины будут отключать электроснабжение во вторник, 4 ноября.
Об этом говорится в сообщении Национальной энергетической компании Укрэнерго.
Отключение света по Украине 4 ноября
Время и объем применения отключений электричества по Украине 4 ноября будут следующими:
- графики почасовых отключений: с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 1,5 очереди;
- графики ограничения мощности: с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.
В Укрэнерго пояснили, что ограничения введены в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры после масштабных ракетно-дроновых атак России.
Время и объем введенных ограничений могут корректироваться, подчеркнули в компании. В Укрэнерго призвали узнавать актуальную информацию на официальных сайтах облэнерго вашего региона.
В то же время в Укрэнерго просят потребителей использовать электроэнергию экономно, когда она поставляется в соответствии с графиком.
