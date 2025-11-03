В отдельных регионах Украины будут отключать электроснабжение во вторник, 4 ноября.

Об этом говорится в сообщении Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Отключение света по Украине 4 ноября

Время и объем применения отключений электричества по Украине 4 ноября будут следующими:

графики почасовых отключений: с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 1,5 очереди;

графики ограничения мощности: с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

В Укрэнерго пояснили, что ограничения введены в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры после масштабных ракетно-дроновых атак России.

Время и объем введенных ограничений могут корректироваться, подчеркнули в компании. В Укрэнерго призвали узнавать актуальную информацию на официальных сайтах облэнерго вашего региона.

В то же время в Укрэнерго просят потребителей использовать электроэнергию экономно, когда она поставляется в соответствии с графиком.

