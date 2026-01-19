Из-за повреждения украинских энергетических объектов в результате ракетных и дроновых атак россиян на территории Украины периодически вводят графики отключений электроэнергии.

Факты ICTV подготовили списки сайтов и ресурсов для каждой области Украины, где можно определить свою группу и часы отключений.

Стоит отметить, что все графики будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему.

Как узнать очередь отключения света — читайте далее в материале.

Киев — график отключения света

Жители столицы могут воспользоваться сайтом Yasno. Там необходимо указать свою улицу, бульвар или проспект, а также номер дома.

Ресурс автоматически покажет, к какой группе отключений отнесен ваш дом и в какие часы может быть вероятное выключение света.

Информацию об отключении также можно посмотреть на сайте ДТЭК. Процедура одинакова: вводите свой адрес и смотрите, когда не будет света.

Киевская область — график отключения света

Жители области могут проверить свою группу и время отключения электроэнергии на сайте ДТЭК.

Перейдите по ссылке. Укажите свой населенный пункт. Введите улицу и номер дома. На экране появится ваш график отключений.

Также следите за сообщением на официальной странице ДТЭК в Facebook.

Чернигов и область — график отключения света

На сайте отмечают, что жители Черниговщины могут следить за дальнейшими изменениями на информационных ресурсах компании:

на сайте

на странице АО Черниговоблэнерго в Facebook.

Житомирская область — график отключения света

Жители Житомирщины могут просмотреть информацию о графиках и группах отключений на официальном сайте Житомироблэнерго.

За изменениями в графиках следите на сайтах Житомироблэнерго и Житомирской ОГА.

Винница и область — график отключения света

Информацию о том, когда и где отключат свет, можно проверить:

на официальном сайте Винницаоблэнерго

в личном кабинете потребителя

с помощью Telegram-бота

Полтавская область — график отключения света

Получить информацию о графиках отключений можно в личном кабинете, а также с помощью удобных мессенджеров:

в Viber по ссылке

в Telegram @PltOblEnergo

Также посмотреть, к какой группе отнесен ваш дом, можно в мобильном приложении для Android.

Следите за обновлением на официальном сайте Облэнерго Полтавщины.

Закарпатская область — график отключения света

Просмотреть подробный график отключений можно на сайте Закарпатьеоблэнерго.

Потребители не поделены на группы, однако в графике вы можете найти свой город и посмотреть, в какие часы света не будет именно у вас.

Ровно и область — график отключения света

Детальные графики отключений электроэнергии для города Ровно можно посмотреть на сайте Ровнооблэнерго.

Также ознакомиться с перечнем запланированных отключений можно в личных кабинетах потребителей:

Сумы и область — график отключения света

На сайте Сумыоблэнерго в разделе Отключение необходимо выбрать тип отключения света (аварийный, плановый или весь график) и указать свой регион. Система автоматически покажет результат.

Найти очередь, к которой относится ваш адрес или населенный пункт, вы можете в личном кабинете E-Svitlo. Там нужно перейти в раздел Бытовой потребитель, указать свой лицевой счет и нажать на отметку Отключения.

Прикарпатье — график отключения света

Графики отключений для всех районов, городов и населенных пунктов Прикарпатья можно посмотреть на сайте Прикарпатьеоблэнерго:

Перейдите по ссылке. Найдите и нажмите График аварийных выключений. Найдите свой населенный пункт в одной из очередей.

Отследить информацию об отключениях и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Днепр и область — график отключения света

Жители Днепропетровщины могут воспользоваться сайтом Yasno. Там необходимо указать свой населенный пункт, улицу, бульвар или проспект, а также номер дома.

Ресурс автоматически покажет, к какой группе отключений отнесен ваш дом и в какие часы может быть выключение света.

Информацию о своей группе и времени отключения также можно найти на сайте ДТЭК Днепровские электросети по ссылке.

Львов и область — график отключения света

Чтобы узнать графики отключений, которые действуют на Львовщине, перейдите по ссылке.

Жители других областей могут узнать свою группу и график отключений:

Одесса и область — на сайте ДТЭК Одесские Электросети;

— на сайте ДТЭК Одесские Электросети; Николаев и область — на сайте Николаевоблэнерго;

— на сайте Николаевоблэнерго; Запорожье и область — на сайте Запорожьеоблэнерго;

— на сайте Запорожьеоблэнерго; Закарпатье — следите за новостями на сайте облэнерго;

— следите за новостями на сайте облэнерго; Хмельницкий и область — на сайте Хмельницкоблэнерго в разделе Отключение;

— на сайте Хмельницкоблэнерго в разделе Отключение; Черкассы и область — на сайте Черкассыоблэнерго.

