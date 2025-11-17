Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в октябре завершило 108 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу.

Нарушения выявлены в каждой из проверенных деклараций, при этом в 58% установлены признаки недостоверных сведений.

Об этом сообщает НАПК.

НАПК о нарушениях в декларациях

— Выявлены нарушения в каждой из проверенных в октябре деклараций. В 58% из них установлены признаки недостоверных сведений, — говорится в сообщении.

Общая сумма активов в 61 декларации, где выявлены нарушения, превышает 417,2 млн грн. Также в двух декларациях зафиксированы признаки необоснованности активов на более чем 13 млн грн.

— В компетентные органы в октябре направлено 31 обоснованное заключение по ст. 366-2 УК Украины, 21 – по признакам ч. 4 ст. 172-6 КУоАП и два материала в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) относительно признания активов необоснованными, – говорится в сообщении.

За 10 месяцев 2025 года НАПК завершило 846 полных проверок деклараций.

В 843 из них выявлены нарушения. В 58% деклараций зафиксированы признаки недостоверных сведений, незаконного обогащения, необоснованности активов или нарушения ограничений, предусмотренных Законом Украины О предотвращении коррупции.

В частности, в 13 декларациях установлены признаки незаконного обогащения на 463,2 млн грн, в 24 — признаки необоснованности активов на сумму 110,2 млн грн; в 438 — недостоверные данные на более чем 3,497 млрд грн; в 13 случаях выявлены признаки конфликта интересов.

Уголовные производства по результатам проверок

— С начала года по результатам рассмотрения 194 обоснованных заключений НАПК, органы досудебного расследования начали уголовные производства. Материалы еще 46 проверок приобщены к начатым ранее уголовным производствам, — информирует НАПК.

В течение года досудебные органы направили в суд 35 обвинительных актов по материалам агентства.

В судах находятся 32 уголовных производства этой категории, открытые по итогам полных проверок 2024-2025 годов. Вынесено девять обвинительных приговоров, семь из которых уже вступили в законную силу.

— Результаты проведенных полных проверок свидетельствуют о том, что применение риск-ориентированного подхода к отбору деклараций на полную проверку положительно повлияло на эффективность их проведения, — отмечают в агентстве.

Среди всех завершенных с начала года полных проверок больше всего нарушений зафиксировано в декларациях должностных лиц местного самоуправления – в 192 документах. Из них 145 поданы депутатами местных советов, 21 – депутатами областных советов.

Также речь идет об одном заместителе председателя областного совета, четырех городских головах, двух секретарях городских советов, одном председателе районного совета, двух председателях поселковых советов, одном сельском голове, пяти заместителях городских голов, трех старостах и семи работниках аппаратов городских советов.

Нарушения также выявлены в 13 декларациях представителей областных и районных государственных администраций, в частности у двух глав РГА и одного заместителя председателя ОГА.

Кроме того, нарушения установлены в декларациях пяти народных депутатов, 20 представителей судебной власти (среди них 13 судей), 36 сотрудников Национальной полиции и 16 работников таможенной и налоговой службы (девять таможенников и семь налоговиков).

