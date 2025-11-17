Національне агентство з питань запобігання корупції у жовтні завершило 108 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом.

Порушення виявлено у кожній із перевірених декларацій, при цьому у 58% встановлено ознаки недостовірних відомостей.

Про це повідомляє НАЗК.

НАЗК про порушення у деклараціях

– Виявлено порушення у кожній з перевірених у жовтні декларацій. У 58% із них встановлено ознаки недостовірних відомостей, – говориться у повідомленні.

Загальна сума активів у 61 декларації, де виявлено порушення, перевищує 417,2 млн грн. Також у двох деклараціях зафіксовано ознаки необґрунтованості активів на понад 13 млн грн.

– До компетентних органів у жовтні скеровано 31 обґрунтований висновок за ст. 366-2 КК України, 21 – за ознаками ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та два матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) стосовно визнання активів необґрунтованими, – говориться у повідомленні.

За 10 місяців 2025 року НАЗК завершило 846 повних перевірок декларацій.

У 843 із них виявлено порушення. У 58% декларацій зафіксовано ознаки недостовірних відомостей, незаконного збагачення, необґрунтованості активів або порушення обмежень, передбачених Законом України Про запобігання корупції.

Зокрема, у 13 деклараціях встановлено ознаки незаконного збагачення на 463,2 млн грн, у 24 – ознаки необґрунтованості активів на суму 110,2 млн грн; у 438 – недостовірні дані на понад 3,497 млрд грн; у 13 випадках виявлено ознаки конфлікту інтересів.

Кримінальні провадження за результатами перевірок

– З початку року за результатом розгляду 194 обґрунтованих висновків НАЗК, органи досудового розслідування розпочали кримінальні провадження. Матеріали ще 46 перевірок долучено до розпочатих раніше кримінальних проваджень, – інформує НАЗК.

Протягом року досудові органи скерували до суду 35 обвинувальних актів за матеріалами агентства.

У судах перебувають 32 кримінальні провадження цієї категорії, відкриті за підсумками повних перевірок 2024-2025 років. Винесено дев’ять обвинувальних вироків, сім з яких уже набрали законної сили.

– Результати проведених повних перевірок свідчать про те, що застосування ризик-орієнтованого підходу до відбору декларацій на повну перевірку позитивно вплинуло на ефективність їх проведення, – зазначають у агентстві.

Серед усіх завершених від початку року повних перевірок найбільше порушень зафіксовано у деклараціях посадовців місцевого самоврядування – у 192 документах. Із них 145 подані депутатами місцевих рад, 21 – депутатами обласних рад.

Також йдеться про одного заступника голови обласної ради, чотирьох міських голів, двох секретарів міських рад, одного голову районної ради, двох голів селищних рад, одного сільського голову, п’ятьох заступників міських голів, трьох старост та сімох працівників апаратів міських рад.

Порушення також виявлено у 13 деклараціях представників обласних і районних державних адміністрацій, зокрема у двох голів РДА та одного заступника голови ОДА.

Крім того, порушення встановлено у деклараціях п’яти народних депутатів, 20 представників судової влади (серед них 13 суддів), 36 співробітників Національної поліції та 16 працівників митної й податкової служби (дев’ять митників і сім податківців).

