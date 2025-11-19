Россия совершает ракетные атаки на территорию Украины, запуская, в частности, ракеты Х-101.

Что известно о ракетах Х-101, которыми Россия обстреливает мирные населенные пункты, и их характеристиках – читайте в материале Фактов ICTV.

Назначение ракет Х-101

Х-101 – это стратегическая крылатая ракета воздушного базирования класса воздух-земля. Дальность пуска такой ракеты составляет около 5 тыс. км. Вес боевой части — до 960 кг.

Ее разработали в России, в конструкторском бюро Радуга. Испытания ракеты проводились в конце 1990-х годов.

Особенность ракеты — в том, что она имеет непрогнозируемую траекторию.

Ее трудно вычислить, перехватить и сбить ПВО. В изготовлении ракеты использовали технологии снижения радиолокационной заметности.

Ключевые характеристики ракет Х-101

вес – приблизительно 2400 кг

вес боевой части – 960 кг

длина – 7,4 м

скорость ракеты – до 720 км/ч

дальность – до 5,5 тыс. км

Ракета Х-101 может сменить цель даже тогда, когда уже летит. Она попадает в цель с точностью отклонения до 10 м. Тц-160 может взять 12 таких ракет в два внутренних отсека.

С 2015 по 2017 год Россия применила по Сирии больше 50 таких ракет. Х-101 считают одной из самых технологичных ракет, которые есть на вооружении страны-террориста.

Ракета имеет комбинированную систему наведения для поражения цели: инерционная система с оптико-электронной коррекцией, а в конечном участке используется самонаведение. Х-101 получает комплексную информацию и по маршруту, а также – по координатам цели.

Х-101 ракета: стоимость

Российская ракета Х-101 приблизительно стоит $13 млн. В то время как цена популярной ракеты Калибр варьируется от $5 млн до $6,5 млн. Ракеты Искандер, Оникс и Точка-У оцениваются до $3 млн.

Эти снаряды были выпущены по мирным городам Украины 10 октября.

Применение ракет Х-101 во время войны в Украине

Первые обстрелы ракетами Х-101 Россия совершила 6 марта 2022 года для авиаударов по аэропорту в Виннице и по военному аэродрому в Гавришовке. Одна ракета была сбита из пулемета. А 23 апреля шестью ракетами Х-101 из Каспийского моря обстреляли Одессу.

В тот день ПВО сбили два снаряда, восемь человек погибли. Среди них был трехмесячный младенец.

10 октября 2022 года Россия выпустила по территории Украины приблизительно 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника. Средняя общая стоимость ракет и беспилотников колебалась от $400 млн до $700 млн.

Впоследствии войска РФ неоднократно применяли ракеты Х-101 при массированных обстрелах территории Украины, в частности, во время атаки 15 февраля 2024 года.

