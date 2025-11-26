Дроны-перехватчики официально доступны в DOT-Chain Defence – Минобороны
- Минобороны расширило цифровой маркетплейс оборонного оборудования новыми технологическими средствами.
- Украинские подразделения получили возможность быстрее выбирать и заказывать современное оборудование.
- Представлен новый инструмент для усиления тактической обороны и противодействия вражеским дронам.
Украина делает очередной шаг в цифровизации военных закупок.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что к маркетплейс оружия DOT-Chain Defence добавлена новая категория — дроны-перехватчики.
Дроны-перехватчики добавили в маркетплейс оружия DOT-Chain Defence
По его словам, идет работа над тем, чтобы максимально упростить и ускорить процесс обеспечения Сил обороны современными технологиями.
– Продолжаем максимально упрощать и ускорять процесс обеспечения наших Сил обороны самыми современными средствами. Агентство оборонных закупок Минобороны добавило в маркетплейс оружия DOT-Chain Defence критически важный элемент — дроны-перехватчики, — написал он в своем телеграм-канале.
Эти специализированные беспилотные аппараты предназначены для эффективного противодействия враждебным разведывательным и ударным БПЛА. Как подчеркнул Шмыгаль, они усилят украинскую ПВО на тактическом уровне.
Теперь военные подразделения будут иметь возможность самостоятельно, за государственные средства и без дополнительных согласований, выбирать и заказывать необходимое оборудование через цифровую систему.
В DOT-Chain Defence уже доступны дроны от трех украинских производителей, а еще трое скоро будут законтрактованы.
– Мы инвестируем в украинский оборонно-промышленный комплекс, – отметил министр.
В заключение Шмыгаль подчеркнул важность технологического превосходства на поле боя.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что 60% оружия, имеющегося в Украине, – это собственное производство.