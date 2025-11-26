Україна робить черговий крок у цифровізації військових закупівель.

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence додано нову категорію – дрони-перехоплювачі.

Дрони-перехоплювачі додали до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence

За його словами, триває робота над тим, щоб максимально спростити та прискорити процес забезпечення Сил оборони сучасними технологіями.

– Продовжуємо максимально спрощувати та прискорювати процес забезпечення наших Сил оборони найсучаснішими засобами. Агенція оборонних закупівель Міноборони додала до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence критично важливий елемент – дрони-перехоплювачі, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Ці спеціалізовані безпілотні апарати призначені для ефективної протидії ворожим розвідувальним та ударним БпЛА. Як підкреслив Шмигаль, вони посилять українську ППО на тактичному рівні.

Відтепер військові підрозділи матимуть можливість самостійно, за державні кошти і без додаткових погоджень, обирати та замовляти необхідне обладнання через цифрову систему.

У DOT-Chain Defence вже доступні дрони від трьох українських виробників, а ще троє невдовзі будуть законтрактовані.

– Ми інвестуємо в український оборонно-промисловий комплекс, – зазначив міністр.

На завершення Шмигаль підкреслив важливість технологічної переваги на полі бою.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що 60% зброї, яка є в Україні, – це власне виробництво.

