С начала прошедших суток произошло 260 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 33 авиационных удара, применив 36 ракет и сбросив 86 управляемых авиабомб

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 2 509 дронов-камикадзе и осуществили 2 697 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

личного состава – около 1 172 860 (+1 180);

танков – 11 386 (+5);

боевых бронированных машин – 23 672 (+14);

артиллерийских систем – 34 740 (+7);

РСЗО – 1 552 (+2);

средств ПВО – 1 253;

самолетов – 430;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 851 (+508);

крылатых ракет – 4 024 (+29);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 68 512 (+49);

специальной техники – 4 010.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 376-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

