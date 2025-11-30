Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Карта бойових дій на 30 листопада 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 260 бойових зіткнень на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.
Російські загарбники завдали одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 86 керованих авіабомб
У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 2 509 дронів-камікадзе та здійснили 2 697 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
Карти бойових дій в Україні на 30 листопада 2025
Втрати ворога на 30 листопада 2025
- особового складу – близько 1 172 860 (+1 180);
- танків – 11 386 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 672 (+14);
- артилерійських систем – 34 740 (+7);
- РСЗВ – 1 552 (+2);
- засобів ППО – 1 253;
- літаків – 430;
- вертольотів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 851 (+508);
- крилатих ракет – 4 024 (+29);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 512 (+49);
- спеціальної техніки – 4 010.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 376-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
