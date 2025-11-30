Від початку минулої доби відбулося 260 бойових зіткнень на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 86 керованих авіабомб

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 2 509 дронів-камікадзе та здійснили 2 697 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Карти бойових дій в Україні на 30 листопада 2025

Втрати ворога на 30 листопада 2025

  • особового складу – близько 1 172 860 (+1 180);
  • танків – 11 386 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 672 (+14);
  • артилерійських систем – 34 740 (+7);
  • РСЗВ – 1 552 (+2);
  • засобів ППО – 1 253;
  • літаків – 430;
  • вертольотів – 347;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 851 (+508);
  • крилатих ракет – 4 024 (+29);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 512 (+49);
  • спеціальної техніки – 4 010.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 376-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Карта DeepState

