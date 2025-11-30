Від початку минулої доби відбулося 260 бойових зіткнень на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 86 керованих авіабомб

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 2 509 дронів-камікадзе та здійснили 2 697 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

особового складу – близько 1 172 860 (+1 180);

танків – 11 386 (+5);

бойових броньованих машин – 23 672 (+14);

артилерійських систем – 34 740 (+7);

РСЗВ – 1 552 (+2);

засобів ППО – 1 253;

літаків – 430;

вертольотів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 851 (+508);

крилатих ракет – 4 024 (+29);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 68 512 (+49);

спеціальної техніки – 4 010.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 376-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

