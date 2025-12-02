Несмотря на то, что война продолжается уже не первый год, Россия продолжает вести интенсивные боевые действия, которые иногда приводят к тактическим успехам и потере Украиной отдельных территорий.

Факты ICTV узнавали, сколько территории Украины оккупировала РФ в ноябре 2025 года.

Сколько территории Украина потеряла в ноябре

По оценкам аналитиков DeepState, ноябрь стал одним из самых напряженных месяцев этого года по уровню активности оккупационных войск. Специалисты рассказали, сколько территории потеряла Украина в ноябре и на каких участках было больше всего боевых столкновений.

Сколько территории Украины оккупировано в ноябре и где самая сложная ситуация:

В течение ноября, по данным DeepState, российские подразделения захватили примерно 505 кв. км украинской земли, а это фактически вдвое больше, чем в сентябре.

Особенно сложной ситуация была в районе Гуляйполя, где сосредоточилась почти половина всех вражеских продвижений.

При этом на участок между Гуляйполем и Ореховым приходится лишь небольшая часть штурмов, а именно около 16%, что свидетельствует о высоком давлении на отдельные участки фронта.

Дополнительную динамику враг получил после смены командования 20 армейского корпуса в октябре.

Новый российский командир, сообщают аналитики, быстро навел дисциплину и остановил хаотичные прорывы, после чего в ноябре атаки в сторону Гуляйполя стали более системными и результативными. Именно это вызвало значительные трудности для украинской обороны, о которых аналитики DeepState сообщали ранее.

Не менее напряженной была ситуация и на Покровско-Мирноградском направлении, на которое пришлось более трети всех штурмов месяца.

В непосредственной близости от Покровска россияне, по утверждению DeepState, смогли захватить около 35 кв. км, а в районе Мирнограда еще примерно 21,5 кв. км. В сумме это дает почти 57 кв. км, то есть около 11% всех территориальных изменений за ноябрь.

Сколько территории оккупировала Россия в ноябре: где возросла активность боевых действий

На других участках линии фронта, продолжают в DeepState, продвижение было более прогнозируемым, за исключением района Северска, где заметно возросла активность российских войск.

На направлении Одрадное — Амбарное часть изменений линии фронта, вероятно, произошла еще в конце октября, однако из-за дезинформации со стороны россиян точно определить момент было сложно.

В целом за ноябрь российская армия осуществила около 5 990 штурмовых действий. Это один из самых высоких показателей за последний год, ведь больше атак фиксировали только в декабре 2023-го, а среди всех месяцев 2024 года ноябрь стал самым интенсивным.

