Попри те, що війна триває вже не перший рік, Росія продовжує вести інтенсивні бойові дії, які подекуди призводять до тактичних успіхів та втрати Україною окремих територій.

Факти ICTV дізнавалися, скільки території України окупувала РФ у листопаді 2025 року.

Скільки території Україна втратила у листопаді

За оцінками аналітиків DeepState, листопад став одним із найнапруженіших місяців цього року за рівнем активності окупаційних військ. Фахівці розповіли, скільки території втратила Україна у листопаді та на яких ділянках було найбільше бойових зіткнень.

Скільки території України окуповано у листопаді та де найскладніша ситуація:

Упродовж листопада, за даними DeepState, російські підрозділи захопили приблизно 505 кв. км української землі, а це фактично вдвічі більше, ніж у вересні.

Особливо складною ситуація була в районі Гуляйполя, де зосередилася майже половина всіх ворожих просувань.

При цьому на відтинок між Гуляйполем і Оріховим припадає лише невелика частина штурмів, а саме близько 16%, що свідчить про високий тиск на окремі ділянки фронту.

Додаткову динаміку ворог отримав після зміни командування 20 армійського корпусу в жовтні.

Новий російський командир, повідомляють аналітики, швидко навів дисципліну та зупинив хаотичні прориви, після чого у листопаді атаки в бік Гуляйполя стали більш системними та результативними. Саме це спричинило значні труднощі для української оборони, про які аналітики DeepState повідомляли раніше.

Не менш напруженою була ситуація й на Покровсько-Мирноградському напрямку, на який припало понад третину всіх штурмів місяця.

У безпосередній близькості до Покровська росіяни, за твердженнями DeepState, змогли захопити близько 35 кв. км, а в районі Мирнограду ще приблизно 21,5 кв. км. У сумі це дає майже 57 кв. км, тобто близько 11% усіх територіальних змін за листопад.

Скільки території окупувала Росія у листопаді: де зросла активність бойових дій

На інших ділянках лінії фронту, продовжують у DeepState, просування були більш прогнозованими, за винятком району Сіверська, де помітно зросла активність російських військ.

На напрямку Одрадне – Амбарне частина змін лінії фронту, ймовірно, сталася ще наприкінці жовтня, однак через дезінформацію з боку росіян точно визначити момент було складно.

Загалом за листопад російська армія здійснила близько 5 990 штурмових дій. Це один із найвищих показників за останній рік, адже більше атак фіксували лише у грудні 2023-го, а серед усіх місяців 2024 року листопад став найбільш інтенсивним.

