С 1 сентября 2027 года все украинские школы и лицеи перейдут на 12-летнюю систему обучения в соответствии с законом О полном общем среднем образовании, принятым в 2020 году.

Что известно об экспериментальном проекте 12-летняя школа в Украине, читайте в нашем материале.

Как сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева, с 2027 года все лицеи будут обучать учеников по 12-летней программе. Ученики, которые пойдут в 10-й класс в 2027 году, автоматически продолжат обучение до 12-го класса. Первые школьники, обучающиеся по новому стандарту, пошли в школу в 2018 году, когда стартовала реформа.

Кузьмичева отметила, что в настоящее время реализуются пилотные проекты, где 12-летняя система применяется на год раньше, чтобы отработать механизмы перехода.

В рамках проекта введены новые программы, специально разработанные для этого формата. Программы предусматривают два основных направления обучения: академическое и профессиональное. Это станет первым шагом к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования и постепенному переходу на 12-летнюю школу.

12-летняя школа: что это и зачем нужно

В соответствии с программами будет происходить переход к европейским стандартам. Ведь на сегодняшний день 11-летняя система обучения сохраняется только в Украине, России и Беларуси. В большинстве стран Европы и США действует 12-летнее образование.

Внедрение этого стандарта позволит Украине интегрироваться в европейское образовательное пространство, а также обеспечит международное признание украинских школьных аттестатов.

Это не только символический шаг “прочь от Москвы”, но и реальный инструмент для открытия более широких возможностей для украинских выпускников.

Что предусматривает 12-летнее обучение в школах Украины

Ученики смогут выбирать профиль, соответствующий их способностям и интересам — например, гуманитарный или естественнонаучный.

Какие изменения в образовании запланированы:

Академические лицеи обеспечат углубленную подготовку по выбранному направлению, что позволит сосредоточиться на главном, избежать перегрузки и одновременно развивать сильные стороны ребенка.

В профессиональных лицеях, кроме получения полного среднего образования, школьники получат еще и профессию, что дает им более быстрый старт на рынке труда.

Введение профильной школы позволит ученикам поступать в высшие учебные заведения с уже сформированной базой знаний по выбранному направлению.

Это дает возможность сократить срок бакалавриата с четырех до трех лет, ведь первый курс сегодня в основном посвящен повторению школьной программы. Новая система поможет избежать этого дублирования и сосредоточиться на университетской подготовке.

Кто будет учиться 12 лет и когда

Сейчас это экспериментальный проект, но в 2027 году 12-летняя школа станет обязательной для всей страны.

Это важный этап, чтобы все участники процесса, а именно ученики, родители и учителя, были готовы к изменениям и постепенному переходу на европейский стандарт образования.

