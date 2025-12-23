З 1 вересня 2027 року всі українські школи та ліцеї перейдуть на 12-річну систему навчання відповідно до закону Про повну загальну середню освіту, ухваленого у 2020 році.

Що відомо про експериментальний проєкт 12-річна школа в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Як повідомила у коментарі РБК-Україна заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова, з 2027 року всі ліцеї будуть навчати учнів за 12-річною програмою. Учні, які підуть у 10-й клас у 2027 році, автоматично продовжать навчання до 12-го класу. Перші школярі, які навчаються за новим стандартом, пішли до школи у 2018 році, коли стартувала реформа.

Кузьмичова зазначила, що наразі реалізуються пілотні проєкти, де 12-річна система застосовується на рік раніше, щоб відпрацювати механізми переходу.

У межах проєкту запроваджені нові програми, спеціально розроблені для цього формату. Програми передбачають два основні напрями навчання: академічний та професійний. Це стане першим кроком до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та поступового переходу на 12-річну школу.

12-річна школа: що це та навіщо потрібно

Відповідно до програм відбуватиметься перехід до європейських стандартів. Адже на сьогодні 11-річна система навчання зберігається лише в Україні, Росії та Білорусі. У більшості країн Європи та США діє 12-річна освіта.

Запровадження цього стандарту дозволить Україні інтегруватися в європейський освітній простір, а також забезпечить міжнародне визнання українських шкільних атестатів.

Це не лише символічний крок “геть від Москви”, а й реальний інструмент для відкриття ширших можливостей для українських випускників.

Що передбачає 12-річне навчання в школах України

Учні зможуть обирати профіль, що відповідає їхнім здібностям та інтересам — наприклад, гуманітарний чи природничий.

Які зміни в освіті заплановано:

Академічні ліцеї забезпечать поглиблену підготовку з обраного напряму, що дозволить зосередитися на головному, уникнути перевантаження й водночас розвивати сильні сторони дитини.

У професійних ліцеях, окрім здобуття повної середньої освіти, школярі отримають ще й професію, що дає їм швидший старт на ринку праці.

Запровадження профільної школи дозволить учням приходити до вищої освіти з уже сформованою базою знань за обраним напрямом.

Це дає можливість скоротити термін бакалаврату з чотирьох до трьох років, адже перший курс сьогодні здебільшого присвячений повторенню шкільної програми. Нова система допоможе уникнути цього дублювання та зосередитись на університетській підготовці.

Хто буде вчитися 12 років та коли

Наразі це експериментальний проєкт, але у 2027 році 12-річна школа стане обов’язковою для всієї країни.

Це важливий етап, аби всі учасники процесу, а саме учні, батьки та вчителі були готові до змін і поступового переходу на європейський стандарт освіти.

