Штрафные баллы для водителей: когда могут ввести и как это будет работать
- В Украине могут ввести систему штрафных баллов за нарушение ПДД, которые будут начисляться вместе со штрафами.
- В случае превышения лимита баллов действие водительского удостоверения будет временно приостановлено.
В соцсетях появились сообщения о якобы введении в Украине системы штрафных баллов для водителей с 2026 года.
Впрочем, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил, что это не соответствует действительности, ведь пока речь идет только о законопроектах, которые еще рассматриваются, а никакой балльной системы пока не введено.
Что известно о системе штрафных баллов для водителей и как будут наказывать водителей в случае принятия законопроекта, читайте в нашем материале.
Штрафные баллы для водителей: что означает новая система наказаний
В Верховной Раде сейчас рассматривают законопроект №14133, который предусматривает введение в Украине обновленной системы штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. В случае принятия и подписания документа подход к наказанию водителей существенно изменится, ведь акцент будет делаться не только на штрафах, но и на накоплении нарушений.
Суть инициативы заключается в восстановлении балльной системы на новых принципах. Ранее такая практика уже существовала, однако она оказалась неэффективной из-за несовершенного механизма, который позволял избегать реальной ответственности.
Теперь предлагается создать прозрачную систему, которая исключает злоупотребления и стимулирует водителей соблюдать правила.
Как будут начисляться штрафные баллы для водителей
Как будут начисляться баллы за нарушение ПДД:
- Согласно законопроекту, за каждое нарушение ПДД, водителю будут начислять от одного до пяти штрафных баллов.
- Количество баллов будет зависеть от степени опасности конкретного нарушения.
- При этом штрафные баллы будут применяться вместе с денежным штрафом, а не вместо него. Поэтому за уплату штрафа аннулирование баллов осуществляться не будет.
- Предусмотрены и четкие пределы допустимых штрафных баллов для водителей. Для водителей со стажем более одного года предельный показатель составит 15 баллов.
- Для тех, кто получил удостоверение менее года назад, предельное количество — 10 баллов. В случае достижения этого порога действие водительского удостоверения будет временно приостановлено по решению уполномоченного сотрудника Национальной полиции.
Как будет работать система штрафных баллов для водителей: способы вернуть удостоверение
Чтобы восстановить право управления транспортным средством, водителю придется повторно пройти обучение и сдать как теоретический, так и практический экзамены.
В то же время штрафные баллы не будут накапливаться бесконечно, ведь их планируют автоматически аннулировать через 365 дней с момента начисления, если водитель не превысил установленный лимит.
Отдельно законопроект предусматривает запрет на управление транспортом для лиц, у которых действие удостоверения временно приостановлено. За нарушение этого запрета будет предусмотрена отдельная ответственность. Все данные о штрафных баллах будут фиксироваться в Реестре административных правонарушений и отображаться на государственном электронном портале.
Также предлагается расширить полномочия Национальной полиции и МВД. Именно эти органы будут отвечать за начисление баллов, их учет и информирование водителей о последствиях нарушений.
В целом законопроект направлен на уменьшение количества повторных нарушений, повышение дисциплины водителей и улучшение безопасности на дорогах, используя подход, который уже давно и успешно работает во многих странах мира.
Сейчас законопроект находится на рассмотрении в ВР и никаких сроков внедрения новой балльной системы нет.