В соцсетях появились сообщения о якобы введении в Украине системы штрафных баллов для водителей с 2026 года.

Впрочем, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил, что это не соответствует действительности, ведь пока речь идет только о законопроектах, которые еще рассматриваются, а никакой балльной системы пока не введено.

Что известно о системе штрафных баллов для водителей и как будут наказывать водителей в случае принятия законопроекта, читайте в нашем материале.

Штрафные баллы для водителей: что означает новая система наказаний

В Верховной Раде сейчас рассматривают законопроект №14133, который предусматривает введение в Украине обновленной системы штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. В случае принятия и подписания документа подход к наказанию водителей существенно изменится, ведь акцент будет делаться не только на штрафах, но и на накоплении нарушений.

Суть инициативы заключается в восстановлении балльной системы на новых принципах. Ранее такая практика уже существовала, однако она оказалась неэффективной из-за несовершенного механизма, который позволял избегать реальной ответственности.

Теперь предлагается создать прозрачную систему, которая исключает злоупотребления и стимулирует водителей соблюдать правила.

Как будут начисляться штрафные баллы для водителей

Как будут начисляться баллы за нарушение ПДД:

Согласно законопроекту, за каждое нарушение ПДД, водителю будут начислять от одного до пяти штрафных баллов.

Количество баллов будет зависеть от степени опасности конкретного нарушения.

При этом штрафные баллы будут применяться вместе с денежным штрафом, а не вместо него. Поэтому за уплату штрафа аннулирование баллов осуществляться не будет.

Предусмотрены и четкие пределы допустимых штрафных баллов для водителей. Для водителей со стажем более одного года предельный показатель составит 15 баллов.

Для тех, кто получил удостоверение менее года назад, предельное количество — 10 баллов. В случае достижения этого порога действие водительского удостоверения будет временно приостановлено по решению уполномоченного сотрудника Национальной полиции.

Как будет работать система штрафных баллов для водителей: способы вернуть удостоверение

Чтобы восстановить право управления транспортным средством, водителю придется повторно пройти обучение и сдать как теоретический, так и практический экзамены.

В то же время штрафные баллы не будут накапливаться бесконечно, ведь их планируют автоматически аннулировать через 365 дней с момента начисления, если водитель не превысил установленный лимит.

Отдельно законопроект предусматривает запрет на управление транспортом для лиц, у которых действие удостоверения временно приостановлено. За нарушение этого запрета будет предусмотрена отдельная ответственность. Все данные о штрафных баллах будут фиксироваться в Реестре административных правонарушений и отображаться на государственном электронном портале.

Также предлагается расширить полномочия Национальной полиции и МВД. Именно эти органы будут отвечать за начисление баллов, их учет и информирование водителей о последствиях нарушений.

В целом законопроект направлен на уменьшение количества повторных нарушений, повышение дисциплины водителей и улучшение безопасности на дорогах, используя подход, который уже давно и успешно работает во многих странах мира.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении в ВР и никаких сроков внедрения новой балльной системы нет.