У соцмережах з’явилися повідомлення про нібито запровадження в Україні системи штрафних балів для водіїв із 2026 року.

Утім, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що це не відповідає дійсності, адже наразі йдеться лише про законопроєкти, які ще розглядаються, а жодної бальної системи поки не введено.

Що відомо про систему штрафних балів для водіїв та як будуть карати керманичів у разі ухвалення законопроєкту, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Штрафні бали для водіїв: що значить нова система покарань

У Верховній Раді наразі розглядають законопроєкт №14133, який передбачає запровадження в Україні оновленої системи штрафних балів за порушення правил дорожнього руху. У разі ухвалення та підписання документа підхід до покарання водіїв суттєво зміниться, адже акцент робитиметься не лише на штрафах, а й на накопиченні порушень.

Суть ініціативи полягає у відновленні бальної системи на нових засадах. Раніше така практика вже існувала, однак вона виявилася неефективною через недосконалий механізм, який дозволяв уникати реальної відповідальності.

Тепер пропонується створити прозору систему, що унеможливлює зловживання та стимулює водіїв дотримуватися правил.

Як будуть нараховуватись штрафні бали для водіїв

Як нараховуватимуться бали за порушення ПДР:

Згідно із законопроєктом, за кожне порушення ПДР водієві нараховуватимуть від одного до п’яти штрафних балів.

Кількість балів залежатиме від ступеня небезпеки конкретного порушення.

При цьому штрафні бали застосовуватимуться разом із грошовим штрафом, а не замість нього. Тож за сплату штрафу ануляція балів здійснюватися не буде.

Передбачено й чіткі межі допустимих штрафних балів для водіїв. Для водіїв зі стажем понад один рік граничний показник становитиме 15 балів.

Для тих, хто отримав посвідчення менш ніж рік тому, гранична кількість – 10 балів. У разі досягнення цього порогу дія водійського посвідчення тимчасово зупинятиметься за рішенням уповноваженого працівника Національної поліції.

Як працюватиме система штрафних балів для водіїв: способи повернути посвідчення

Щоб відновити право керування транспортним засобом, водієві доведеться повторно пройти навчання та скласти як теоретичний, так і практичний іспити.

Водночас штрафні бали не накопичуватимуться безкінечно, адже їх планують автоматично анулювати через 365 днів із моменту нарахування, якщо водій не перевищив установленого ліміту.

Окремо законопроєкт передбачає заборону керування транспортом для осіб, у яких дія посвідчення тимчасово зупинена. За порушення цієї заборони передбачатиметься окрема відповідальність. Усі дані про штрафні бали фіксуватимуться в Реєстрі адміністративних правопорушень та відображатимуться на державному електронному порталі.

Також пропонується розширити повноваження Національної поліції та МВС. Саме ці органи відповідатимуть за нарахування балів, їхній облік та інформування водіїв про наслідки порушень.

Загалом законопроєкт спрямований на зменшення кількості повторних порушень, підвищення дисципліни водіїв та покращення безпеки на дорогах, використовуючи підхід, який уже давно й успішно працює в багатьох країнах світу.

Наразі законопроєкт перебуває на розгляді у ВР і жодних термінів впровадження нової бальної системи немає.