Проведение референдума зависит от продолжения переговоров, а также от достижения договоренностей с США о гарантиях безопасности и пакете восстановления Украины, если в январе успеть все это, то февраль может быть рабочим месяцем относительно изменений в законодательстве, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об условиях проведения референдума в Украине

По словам главы государства, все зависит от переговоров, в частности от продолжения переговоров и достижения желаемых результатов.

— Прежде всего 20 пунктов плана, потому что если говорить о референдуме, то на референдум, если выносить, то только 20 пунктов плана. Но все равно он рассматривается в комплексе. Рядом с 20 пунктами идут гарантии безопасности двусторонние с Соединенными Штатами Америки. Моя договоренность с Трампом должна быть закреплена подписями, — сказал Зеленский.

Как отметил президент, вопрос референдума еще зависит от пакета восстановления Украины, а также от депутатов, “потому что они должны продемонстрировать работу и результат по наработкам, по изменению избирательного законодательства, избирательного кодекса или соответствующего законодательства, а также изменения в закон о референдуме”.

— Я думаю, если мы все это успеем в январе, то наверняка февраль может быть таким рабочим месяцем по изменениям в законодательстве, — сказал он.

Однако Зеленский добавил, что пока рано об этом говорить, “нужно иметь результат в переговорах”.