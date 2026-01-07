Проведення референдуму залежить від продовження переговорів, а також від досягнення домовленостей із США щодо гарантій безпеки та пакету відновлення України, якщо у січні встигнути все це, то лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про умови проведення референдуму в Україні

За словами голови держави, усе залежить від перемовин, зокрема від продовження перемовин і досягнення бажаних результатів.

– Передусім 20 пунктів плану, тому що якщо говорити про референдум, то на референдум, якщо виносити, то тільки 20 пунктів плану. Але все одно воно розглядається у комплексі. Поруч з 20 пунктами йдуть гарантії безпеки двосторонні зі Сполученими Штатами Америки. Домовленість моя з Трампом повинна закріпитись підписами, – сказав Зеленський.

Як зауважив президент, питання референдуму ще залежить від пакету відновлення України, а також від депутатів, “тому що вони повинні продемонструвати роботу і результат щодо напрацювань, щодо зміни виборчого законодавства, виборчого кодексу або відповідного законодавства і також зміни до закону про референдум”.

– Я думаю, якщо ми все це встигнемо в січні, то напевне лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін в законодавстві, – сказав він.

Проте, Зеленський додав, що поки рано про це говорити, “треба мати результат в переговорах”.