Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца этого месяца ждет ответа от РФ по мирному плану.
Зеленский об ожидании ответа от РФ по мирному соглашению
Глава нашего государства заявил в интервью Bloomberg, что надеется получить ответ России на 20-пунктовое рамочное соглашение до конца этого месяца. Ожидается, что за это время будут согласованы гарантии безопасности и план восстановления с президентом США Дональдом Трампом.
По словам Зеленского, представители США недавно связались с Россией “в определенном формате”, добавив, что не знает, полетят ли в ближайшее время специальные посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Россию для личных встреч.
Также президент нашего государства заявил, что Украина передала команде США свои территориальные предложения. Американские представители, в свою очередь, должны перенаправить их российской стороне.
Владимир Зеленский добавил, что ожидает встречи с Трампом либо в США, либо в Давосе (Швейцария), где оба лидера планируют посетить Всемирный экономический форум.
Зеленский о потенциальном соглашении о свободной торговле с США
Президент Владимир Зеленский обсуждает потенциальное соглашение о свободной торговле с США как часть более широкого пакета мер по процветанию, направленного на стимулирование восстановления Украины после войны.
Он отметил, что соглашение будет предусматривать нулевые тарифы на торговлю и охватит отдельные индустриальные регионы.
По словам Зеленского, это станет “серьезным козырем” для Украины по сравнению с соседями и поможет привлечь инвестиции и бизнес, а также будет дополнительной гарантией экономической безопасности.
Президент подтвердил, что ему необходимо обсудить детали этого предложения непосредственно с Трампом.
Также Украина и США рассматривают план создания свободной экономической зоны, которая разделит украинские и российские войска после потенциального перемирия.
— Это предложение является локальным планом, касающимся зоны боевых действий. Если его реализовать, оно превратит любую буферную зону, которая образовалась в результате отступления войск, в зону, где предприятия могли бы работать, а люди могли бы жить и работать по специальному правовому и налоговому режиму, — пишет Bloomberg.
Как пояснил Зеленский, это предложение потребует от России “копировать” шаги Украины, а также потребует внутреннего обсуждения. Зона может быть создана в некоторых частях Донбасса на востоке Украины и будет служить компромиссом, который потребует от обеих сторон вывода своих войск из этого региона, а также будет разделена расстоянием, достаточным для обеспечения нормальной жизни в этом регионе.
К тому же, Зеленский во время личной встречи с Трампом хочет поднять вопрос о конкретных обязательствах США в случае возобновления российской агрессии, стремясь к чему-то более конкретному, чем просто обещания реагировать.
— Я не хочу, чтобы все сводилось к тому, что они просто обещают отреагировать. Я действительно хочу чего-то более конкретного, — сказал Зеленский.