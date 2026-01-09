Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця цього місяця чекає відповіді від РФ за мирним планом.

Зеленський про очікування відповіді щодо мирної угоди від РФ

Голова нашої держави заявив в інтерв’ю Bloomberg, що сподівається отримати відповідь Росії на 20-пунктову рамкову угоду до кінця цього місяця. Очікується, що за цей час будуть узгоджені гарантії безпеки та план відновлення з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Зеленського, представники США нещодавно зв’язалися з Росією “у певному форматі”, додавши, що не знає, чи найближчим часом спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер полетять до Росії для особистих зустрічей.

Також президент нашої держави заявив, що Україна передала команді США свої територіальні пропозиції. Американські представники у свою чергу мають перенаправити їх російській стороні.

Володимир Зеленський додав, що очікує зустрітися з Трампом або у США, або у Давосі (Швейцарія), де обидва лідери планують відвідати Всесвітній економічний форум.

Зеленський про потенційну угоду про вільну торгівлю зі США

Президент Володимир Зеленський обговорює потенційну угоду про вільну торгівлю зі США як частину ширшого пакету заходів щодо процвітання, спрямованого на стимулювання відновлення України після війни.

Він зауважив, що домовленість передбачатиме нульові тарифи на торгівлю та охопить окремі індустріальні регіони.

За словами Зеленського, це стане “серйозним козирем” для України у порівнянні із сусідами й допоможе залучити інвестиції та бізнес, а також буде додатковою гарантією економічної безпеки

Президент підтвердив, що йому необхідно обговорити деталі цієї пропозиції безпосередньо із Трампом.

Також Україна і США розглядають план створення вільної економічної зони, яка розділить українські та російські війська після потенційного перемир’я.

– Ця пропозиція є локальним планом, що стосується зони бойових дій. Якщо її реалізувати, вона перетворить будь-яку буферну зону, що виникає внаслідок відступу військ, на зону, де підприємства могли б працювати, а люди могли б жити та працювати за спеціальним правовим та податковим режимом, – пише Bloomberg.

Як пояснив Зеленський, ця пропозиція вимагатиме від Росії “копіювати” кроки України, а також потребуватиме внутрішнього обговорення. Зона може бути створена в деяких частинах Донбасу на сході України та слугуватиме компромісом, який вимагатиме від обох сторін виведення своїх військ з цього регіону, а також буде розділена відстанню, достатньою для забезпечення нормального життя в цьому регіоні.

До того ж, Зеленський під час особистої зустрічі з Трампом прагне окреслити питання щодо конкретних зобов’язань США у разі поновлення російської агресії, прагнучи чогось конкретнішого, ніж просто обіцянки реагувати.

– Я не хочу, щоб усе зводилося до того, що вони просто обіцяють відреагувати. Я справді хочу чогось більш конкретного, – сказав Зеленський.