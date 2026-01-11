Верховная Рада может лишить права на отсрочку от мобилизации мужчин старше 25 лет, которые поступают в высшие, предвысшие и профессиональные учебные заведения.

Рада рассматривает лишение мужчин 25+ права на отсрочку от мобилизации

Как рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, “сейчас в Верховной Раде, в Комитете национальной безопасности, обороны и разведки, есть один из законопроектов, который, конечно, не может ограничивать право на образование, но может ограничивать право на отсрочку”.

— И один из этих законопроектов как раз готов ко второму чтению и говорит о том, что мужчины в возрасте 25+, которые будут поступать в высшие учебные заведения, профессиональные колледжи или профессиональные училища, не будут иметь право на отсрочку. Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны, — сообщил Бабак в эфире телемарафона Єдині новини.

Он отметил, что это не будет популярный закон, однако его необходимо принять для обеспечения устойчивого процесса мобилизации.

Глава комитета отметил, что до 2022 года в среднем в системе высшего, профессионального предвысшего образования обучалось около 30 тыс. мужчин в возрасте старше 25 лет, а по состоянию на 1 сентября 2025 года — их насчитывалось 250 тыс.

— Мы не можем, как государство, ограничить право на образование, конечно, но между тем будем проверять, как эти люди на самом деле учатся. И Государственная служба качества образования уже провела большое количество проверок, по результатам которых было отчислено почти 50 тыс. человек, которые на самом деле не учились, а только формально прятались в этих учебных заведениях, — сказал он.

Напомним, в конце 2025 года генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров заявлял, что одним из вызовов вступительной кампании 2025 года было создание недружественных условий для тех, кто хочет использовать поступление для получения отсрочки от мобилизации.

Кроме того, в Минобразования сообщали, что количество абитуриентов мужского пола в возрасте старше 25 лет на всех образовательных уровнях в 2025 году сократилось более чем вдвое по сравнению с 2024 годом.

Согласно обнародованным в комитете материалам, в 2021 году абитуриентов мужского пола старше 25 лет на все уровни образования (профессиональное, специальное высшее, бакалавриат, магистратура, аспирантура) было 1196 человек; в 2022 году — 17 614 человек; в 2023 году — 44 042 человек (из которых 19,7 тыс. — бакалавриат и 16,4 тыс. — аспирантура); в 2024 году — 112 749 человек (из которых профессиональное образование — 7,3 тыс., специальное высшее — 55,6 тыс., бакалавриат — 16,7 тыс., магистратура — 26,1 тыс., аспирантура — 7 тыс.); в 2025 году — 53 517 человек (из которых профессиональное образование — 5,2 тыс., специальное высшее — 24,8 тыс., бакалавриат — 12,2 тыс., магистратура — 9,1 тыс., аспирантура — 2,2 тыс.).