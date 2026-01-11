Верховна Рада може позбавити права на відстрочку від мобілізації чоловіків віком старше 25 років, які вступають у заклади вищої, передвищої та фахової освіти.

Рада розглядає позбавлення чоловіків 25+ на освітню відстрочку

Як розповів голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, “наразі у Верховній Раді, в Комітеті національної безпеки, оборони та розвідки, є один з законопроєктів, який, звісно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку”.

– І один з цих законопроєктів якраз готовий до другого читання і говорить про те, що чоловіки віком 25+, які будуть вступати в заклади вищої освіти, фахової передвищої або професійної освіти, не будуть мати право на відстрочку. Це радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни, – повідомив Бабак в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він зазначив, що це не буде популярний закон, проте його необхідно ухвалити для забезпечення сталого процесу мобілізації.

Голова комітету зауважив, що до 2022 року у середньому у системі вищої, фахової передвищої освіти навчалося близько 30 тис. чоловіків віком старше 25 років, а станом на 1 вересня 2025 року – їх налічувалося 250 тис.

– Ми не можемо, як держава, обмежити право на освіту, звісно, але між тим буде перевіряти, як ці люди насправді навчаються. І Державна служба якості освіти вже зробила велику кількість перевірок, по результатах яких було відраховано майже 50 тис. людей, які насправді не навчалися, а лише формально ховалися в цих закладах освіти, – сказав він.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров заявляв, що одним із викликів вступної кампанії 2025 року було створення недружніх умов для тих, хто хоче використовувати вступ для отримання відстрочки від мобілізації.

Крім того, у Міносвіти повідомляли, що кількість вступників чоловічої статі у віці старше 25 років на всіх освітніх рівнях у 2025 році скоротилася більш ніж вдвічі, порівняно з 2024 роком.

Згідно з оприлюдненими на комітеті матеріалами у 2021 році вступників чоловічої статі старше 25 років на всі рівні освіти (професійна, фахова передвища, бакалаврат, магістратура, аспірантура) було 1 196 чоловік; у 2022 році – 17 614 чоловік; у 2023 році – 44 042 чоловік (з яких 19,7 тис. – бакалаврат і 16,4 тис. – аспірантура); у 2024 році – 112 749 чоловік (з яких професійна освіта – 7,3 тис., фахова передвища – 55,6 тис., бакалаврат – 16,7 тис., магістратура – 26,1 тис., аспірантура – 7 тис.); в 2025 році – 53 517 чоловік (з яких професійна освіта – 5,2 тис., фахова передвища – 24,8 тис., бакалаврат – 12,2 тис., магістратура – 9,1 тис., аспірантура – 2,2 тис.).