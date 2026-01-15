Александр Борняков — заместитель министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции — временно назначен министром цифровой трансформации.

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №16 от 14 января.

Александр Борняков — новый министр цифровой трансформации

Согласно документу, именно Борняков будет исполнять обязанности министра цифровой трансформации Украины.

– Временно возложить исполнение обязанностей министра цифровой трансформации Украины на заместителя министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Борнякова Александра Сергеевича, – указано в распоряжении Кабмина.

Напомним, 13 января Верховная Рада приняла решение об увольнении первого вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Что известно об Александре Борнякове

Александр Борняков — украинский предприниматель, который занимал должность заместителя министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции, а сейчас исполняет обязанности министра.

В 2007 году он основал ИТ-компанию SoftTechnics, которую впоследствии приобрела компания Intersog из Чикаго. Также Борняков является основателем платформы по монетизации видеорекламы VertaMedia (с 2018 года — Adtelligent Inc) и соучредителем Clickky и бизнес-инкубатора WannaBiz, сообщает DOU.

В течение 2015–2019 годов Борняков был депутатом Одесского городского совета и Одесского областного совета.

В 2019 году его назначили заместителем министра цифровой трансформации Украины. На этой должности он отвечал, в частности, за развитие проектов Дія City и uResidency.

В 2023 году Александр Борняков в интервью DOU рассказывал об идее масштабировать Дія City на всю страну и отвечал на вопросы о компаниях-резидентах с сомнительной репутацией.

Как отмечает издание, Борняков представил украинскую платформу CodeUA во время London Tech Week 2025.

CodeUA Минцифры представило в ноябре 2024 года. Тогда Борняков подчеркивал, что цель — привлечь более тысячи компаний, и на каждую приходилось ориентировочно 10 заказчиков. Однако количество заключенных соглашений не раскрывают, ссылаясь на NDA.

Кроме того, летом 2025 года Борняков представил Sandbox – пилотный режим для украинских компаний, работающих с технологиями искусственного интеллекта и блокчейна.